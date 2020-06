Denise Rosenthal cierra trilogía musical con emotivo nuevo lanzamiento

Denise Rosenthal acaba de sacar a la luz su nueva carta musical, una canción que se llama "No Olvidar" y que llegó acompañada de un videoclip oficial a las principales plataformas digitales, la madrugada de este viernes.

Con este nuevo tema, la artista chilena concluye una de las historias que vendrá en su próximo disco de estudio, la que partió con "Amor de Madre" y tuvo una avance con "Solo Hay Una Vida".

"No olvidar", según Rosenthal, es "una canción de esta triada que cierra un proceso, que viene a brindar una contención a toda una serie de crisis, diciendo 'ok, viví esto, pero no te olvides de lo que pasó'. Viene a reforzar el autoestima, el resistir y sobrevivir, abrazar las cosas buenas y malas".

La artista también planteó que "estos temas muestran una parte de mí muy íntima, que no había tocado antes. Anticipan el diverso universo que tendrá el disco, que será para todos los gustos y eso me tiene muy entusiasmada".

La artista estará participando el próximo 10 de junio en el Latin Alternative Music Conference (LAMC), que este año se realizará online.