La emotiva reflexión de Denise Rosenthal: "La música me da refugio, da esperanza"

La destacada cantante nacional Denise Rosenthal acaba de estrenar su nueva canción junto al argentino Luciano Pereyra llamada "Como siempre". La canción tiene casi 300 mil visualizaciones en YouTube.

Tras esto, la artista compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecerle a sus seguidores por el apoyo a su carrera.

En su cuenta de Instagram Denise señaló: "La música sana. La música me da refugio, me da esperanza. He encontrado la forma de fluir, pese a mis autoexigencias e inconformismos".

"Permitiéndome ser libre de juicios, creando y disfrutando lo que se gesta con amor en mi espíritu. Mis angelitos me guían, mis sombras, mis dualidades. Me acompañan". escribió.

Asimismo, señaló: "Y luego de toda tormenta y complejidad en mi vida, componer me permite generar un lenguaje y comunicarme de la manera más honesta posible, no solo con el mundo, si no, conmigo misma".

La artista además agradeció a sus fans quienes la han apoyado en todos sus proyectos. "Gracias a todos quienes han escuchado mi álbum, quienes me han acompañado en mis procesos, quienes han confiado en mí, quienes han cobijado mis triunfos y mis fracasos, en mis vaivenes y en mis determinaciones".

"Gracias de verdad, por permitirme seguir soñando #ComoSiempre ... Habitemos este mundo terrenal, como mejor podamos, dando en cada oportunidad lo mejor de sí. Les quiero mucho, mucho. Muchísimo", concluyó señalando.