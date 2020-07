David Gilmour lanza su primera canción original en 5 años

David Gilmour hizo esperar cinco años a sus fanáticos para recién complacerlos con un nuevo material original de su autoría. Se trata de la canción "Yes, I Have Ghosts".

La ex figura de Pink Floyd encontró su inspiración para la composición en la nueva novela de Polly Samson "A Theatre for Dreamers", de hecho la autora escribió la letra del tema, el que no sólo marca su retorno a los procesos creativos musicales, sino que también presenta la voz y el arpa de su hija Romany.

Gilmour contó que "estaba trabajando en esta canción justo cuando entramos en cuarentena y tuve que cancelar una sesión con cantantes de respaldo, pero resultó que la solución estaba justo aquí y no puedo estar más feliz con la forma en que la voz de Romany se mezcla con la mía y su hermosa arpa fue otra revelación".

Ambientado en la idílica isla griega de Hydra en 1960, "A Theatre for Dreamers" captura los días brumosos y bañados por el sol de una comunidad bohemia de poetas, pintores y músicos expatriados, incluido un Leonard Cohen, de veinticinco años.

Antes del encierro por el Covid-19, David, Polly y su familia estaban a punto de llevar "A Theater For Dreamers" de gira, para una breve serie de espectáculos que combinaban palabras y música.

Lamentablemente, estas fechas tuvieron que posponerse hasta junio de 2021, pero la "Familia Von Trapped", como se llamaron a sí mismos, se dirigió a Facebook para hacer versiones adaptadas de los programas.