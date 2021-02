Daft Punk confirma su separación tras 28 años de carrera

El dúo francés Daft Punk confirmó su separación y el fin definitivo de su carrera tras 28 años de carrera en que llegaron a editar cuatro exitosos discos con temas simplemente inolvidables.

En su usual y misteriosa manera de hacer las cosas, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter marcaron el cierre con un video de ocho minutos que titularon como "Epílogo" junto a un mensaje que dice "1993-2021", clip que contiene imágenes de su película de 2006 "Electroma" y en el que los músicos terminan explotando en pantalla.

No hay pie a dudas de que este es el fin, después de que su representante de años, Kathryn Frazier, confirmó la información al sitio especializado Pitchfork.

Originalmente, Daft Punk se formó en París en 1993, cobrando relevancia en el mundo de la música house por su particular sonido robótico. Dentro de "Homework", su álbum debut de 1997, incluye canciones clásicas como "Around the World" y "Da Funk". En 2001, le siguió "Discovery" y esas inolvidables melodías asociadas al animé "Interstella 555" que se creó para la promoción de las mismas.

"Human After All" sacó un sonido aún más cargado, saturado y estridente en 2005, mientras que el álbum que ahora sabemos marca el cierre de su carrera es el melódico y funky "Random Access Memories", de 2013, que se convirtió en el Disco del Año en los Grammy y tuvo canciones tan inolvidables como "Get Lucky" o "Lose yourself to dance".