Daddy Yankee en Chile | ¡¡Alerta fanáticos!! Llaman a NO ir en auto: Se cursaron más de mil partes durante los shows de Coldplay

Esta semana se vivirá una nueva seguidilla de conciertos en el Estadio Nacional. El turno ahora es de Daddy Yankee con tres espectáculos, que vienen a suceder lo que fueron los cuatro shows que hizo Coldplay en el mismo lugar. ¿El problema? Las múltiples infracciones que se cursaron durante el desarrollo de los eventos a los automovilistas que dejaron sus vehículos en calles y parques aledaños al recinto deportivo.

En medio de un encuentro con la prensa la mañana de este lunes, las autoridades centrales y comunales revisaron los preparativos para la llegada del reggaetonero al país.

Fue en esa instancia donde se confirmó que se cursaron más de 1.000 infracciones durante las presentaciones de la banda británica la semana pasada. Esto a propósito de vehículos estacionados en lugares restringidos o demarcados, como el bandejón central de la calle Campo de Deportes e, incluso, el bloqueo de salidas de recintos privados.

Por lo mismo, se hizo un llamado a acudir en transporte público a los shows del reggaetonero, no en autos particulares.

Daddy Yankee en Chile | ¿Por qué no hay que ir en auto?

Fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, quien informó la reacción de las autoridades ante el caos que se generó antes, durante y después de los espectáculos en el Estadio Nacional.

La autoridad comunal indicó que "reiteramos el llamado a que no vengan en vehículo particular. Las zonas aledañas al Estadio Nacional no están habilitadas para estacionarse".

"Por favor, no caer en estacionadores (sic) irregulares que no están autorizados, que hacen cobros en lugares que son mutables. Nosotros como municipalidad en estos días nos hemos visto en la obligación de más de mil infracciones por autos mal estacionados".

"Insisto en el llamado. Esto es muy importante, porque esto es parte fundamental de cuidar el entorno", remató la alcaldesa.

En tanto, la Delegada Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, Constanza Martínez, indicó que "alrededor de este perímetro se están tomando medidas, tanto en la coordinación con el municipio como también con Carabineros. Probablemente haya cortes de tránsito que se van a estar informando durante esas jornadas".

"Lo que queremos transmitirle sobre todo a la ciudadanía es que se ha hecho un reforzamiento en el plan de movilidad. Por lo tanto, planificar y revisar su viaje en la página Red.cl", sugirió Martínez.

Daddy Yankee en Chile | ¿Cómo llegar al show en transporte público?

Los viajes se pueden planificar en el sitio www.red.cl, pero a continuación se detalla la línea de metro a través de la que se puede llegar al Estadio Nacional y también los principales recorridos de buses que se detienen en el lugar: