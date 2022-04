Daddy Yankee en Chile | ¿Qué se sabe sobre el inicio de la venta de entradas para el concierto de The Big Boss?

La estrella del reguetón Daddy Yankee impactó al mundo de la música al anunciar su retiro tras más de tres exitosas décadas de carrera. Pero eso no es todo, The Big Boss también reveló que realizará una última gira mundial la cual incluye Chile.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, señaló en el video que compartió en sus redes sociales.

En el registro el cantante de "La Gasolina" entregó detalles sobre el nuevo y último disco que estrenó y la gira mundial en donde visitará suelo nacional.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, expresó.

¿Qué se sabe sobre la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee en Chile?

"La última Vuelta Tour" llegará a Santiago el próximo 29 de septiembre, sin embargo, hasta el momento aún no se sabe cuando comenzará la venta oficial de las entradas, las cuales tienen a todos los fans expectantes, pero todo indica que podría producirse muy pronto.

Muchos seguidores del artista pensaron que la venta se realizaría el pasado 20 de abril, luego de que la esposa del cantante, Mireddys González, comentó en sus historias de Instagram que esa sería la fecha para comprar las entradas, lo que finalmente no ocurrió.

Sin embargo, información en la cuenta oficial de la disquera de Daddy Yankee,"El Cartel Records", han dado pistas de que la información sobre los tickets para el concierto en territorio nacional está cada vez más cerca.

En sus historias de Instagram, la disquera compartió una imagen en donde sale la bandera chilena, un emoji y un boleto.

Revisa la imagen a continuación.