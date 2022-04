Daddy Yankee, uno de los exponentes más grandes del reggaetón anunció hace algunas semanas una noticia que impactó a sus seguidores en todo el mundo. El artista de 45 años reveló que tras una exitosa carrera que se extendió por más de tres décadas ha decidido retirarse de los escenarios.

El comunicado fue realizado a través de su redes sociales en donde compartió además detalles sobre el nuevo y último disco que estrenará. Pero eso no era todo, The Big Boss reveló que hará una gira mundial la cual incluye a Chile. "La última Vuelta Tour" llegará a Santiago el próximo 29 de septiembre.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, señaló en el video que compartió en sus redes sociales.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, expresó.

¿Hay fecha oficial para el inicio de la venta de entradas para el concierto de Daddy Yankee en Chile?

Aunque Inicialmente se pensó que las entradas saldrían a la venta el pasado miércoles 30 de marzo. Sin embargo, aún no hay fecha oficial para el país.

Recientemente la esposa del cantante Mireddys González reveló en sus historias de Instagram la posible fecha de inicio de ventas en el país.

“Este mensajito es para todos los fans de Yankee en Chile. Mis amores, todavía los boletos no están a la venta, no hay nadie autorizado para vender boletos del concierto de DY en Chile. No se desesperen para que no sean estafados por personas que aprovechan el desespero de ustedes y empiezan a pedirles dinero para venderles boletos”.

Asimismo, reveló la supuesta fecha en que comenzará la venta de entradas. “Me dicen las personas que van a hacer el show allá que salen a la venta el 20 de abril. Así que por favor no caigan con personas que están aprovechando el desespero de ustedes para venderles taquilla”.