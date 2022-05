Malcolm in the Middle | ¿Cómo y dónde ver por streaming todas las temporadas?

Malcolm in the Middle es una de las series más queridas. Pese a que su último episodio se emitió en el año 2006 sigue siendo una de las más vistas por sus fanáticos.

Así que te tenemos una buena noticia, ya que estará disponible en streaming.

En esta historia conocemos a los Cleavers, quienes son una familia bastante peculiar y alocada. La madre es una controladora radical que grita, el padre es un hombre chistoso calvo, el hijo mayor, Francis huyo de la familia a corta edad, Reese es un criminal, Dewey es un cadete espacial y el joven Jamie es un chivo expiatorio. El niño del medio es Malcolm protagonista de la serie, quien está encargado de la narración como entretenimiento sobre su clan desquiciado es un genio que no quiere ser agotado por su ingenio.

El elenco de esta conocida serie de 7 temporadas está compuesta por Malcolm Wilkerson (Frankie Muniz), Lois Wilkerson (Jane Kaczmarek), Hal Wilkerson (Bryan Cranston), Francis Wilkerson (Christopher Master), Reese Wilkerson (Justin Berfield), Dewey Wilkerson (Erik Per Sullivan), Jamie Wilkerson (James y Lukas Rodríguez), Stevie Kenarban (Craig Lamar Traylor), Craig Feldspar (David Anthony Higgins), Piama Tananahaakna (Emy Coligado).

¿En qué streaming puedo ver Malcolm in the Middle?

Malcolm in the Middle está disponible en la plataforma de Disney Plus.