Durante la noche de este domingo 13 de marzo se realizó la 27° edición de los Critics Choice Awards, donde se dieron a conocer a los ganadores del cine y la televisión del último año.

El Poder del Perro de Jane Campion y la serie Ted Lasso de Apple TV +, fueron las grandes triunfadores de la ceremonia presentada por Taye Diggs y la comediante Nicole Byer, obteniendo cuatro estatuillas cada una.

Tras una reprogramación debido a la variante Omicrón, los premios de la crítica de la Asociación de Elección de Críticos, coincidieron con los BAFTA de la Academia Británica, donde The Power of the Dog también se elevó como ganadora.

Si quieres conocer quiénes fueron los grandes ganadores, revisa a continuación.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Critics Choice Awards 2022?

Cine

Mejor Película

El Poder del Perro

Mejor Actor

Will Smith - King Richard

Mejor Actriz

Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

Mejor Actor de Reparto

Troy Kotsur - CODA

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose – West Side Story

Mejor Actriz/Actor Joven

Jude Hill – Belfast

Mejor Reparto

Belfast

Mejor Director: Jane Campion – 'El poder del perro'

Mejor Guión Original

Kenneth Branagh – Belfast

Mejor Guión Adaptado

Jane Campion – El poder del perro

Mejor Fotografía

Ari Wegner – El poder del perro

Mejor Diseño de Producción

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune

Mejor Montaje

Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story

Mejor Diseño de Vestuario

Jenny Beavan – Cruella

Mejor Peluquería y Maquillaje

Los ojos de Tammy Faye

Mejores Efectos Especiales

Dune

Mejor Comedia

Licorice Pizza

Mejor Película de Animación

Los Mitchell contra las Máquinas

Mejor Película Extranjera

Drive My Car

Mejor Canción

No Time to Die – Sin tiempo para morir

Mejor Banda Sonora

Hans Zimmer – Dune

Televisión

Mejor Serie de Drama

Succession

Mejor Serie de Comedia

Ted Lasso

Mejor Serie Limitada

Mare of Easttown

Mejor TV Movie

Oslo

Mejor Actor en serie de drama

Lee Jung-jae – El juego del calamar

Mejor Actriz en serie de drama

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Mejor Actor de reparto en serie de drama

Kieran Culkin – Succession

Mejor Actriz de reparto en serie de drama

Sarah Snook – Succession

Mejor Actor en serie de comedia

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Mejor Actriz en serie de comedia

Jean Smart – Hacks

Mejor Actor de reparto en serie de comedia

Brett Goldstein – Ted Lasso

Mejor Actriz de reparto en serie de comedia

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Mejor Actor en serie limitada

Michael Keaton – Dopesick

Mejor Actriz en serie limitada

Kate Winslet – Mare of Easttown

Mejor Actor de reparto en serie limitada

Murray Bartlett – The White Lotus

Mejor Actriz de reparto en serie limitada

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Mejor Serie en lengua no inglesa

El juego del calamar

Mejor Serie de Animación

What If…?

Mejor Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor Especial de Comedia

Bo Burnham: Inside