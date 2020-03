Coronavirus en Chile: Peligra Lollapalooza

La llegada del Coronavirus a Chile y a Sudamérica ha puesto en duda la realización de eventos masivos en el país, sobre todo aquellos que van a implicar la llegada de muchas personas fuera de Chile.

Entre ellos se encuentra el Lollapalooza que está agendado para el 27, 28 y 29 de marzo en el Parque O`Higgins, que podría ser suspendido en los próximos días por parte de las autoridades de salud chilena.

La alerta la encendió el diputado Andrés Celis, quien aseguró que se está evaluando suspender el Festival. "La información que manejo en este minuto es que el Ministerio de Salud está evaluando suspender los eventos internacionales por la gran cantidad de gente y entre ellos es suspender el Lollapalooza. Creo que es cuestión de días que se anuncie que Lollapalooza no se haga por razones sanitarias", afirmó.

El parlamentario de RN agregó que es por un motivo de seguridad por lo que implican los vuelos privados que llegarán a Chile provenientes de varias partes del mundo y podrían venir con personas contagiadas. "Sin comprometer a la subsecretaria de Salud, la verdad es que estoy preocupado. Primero porque hoy día en el Aeropuerto de Santiago hay 30 termómetros digitales, pero hace unos 12 días habían cinco. Además de esto, para que la gente esté preparada, y no crea que es una estrategia de gobierno por el estallido social, se van a tener que suspender eventos. Lo más probable es que el Lollapalooza no se haga en el mes de marzo, no por una razón de estallido social o de violencia, solamente porque hoy día el país está en riesgo que aumenten los casos, y obviamente todo lo que diga en relación con vuelos charter, lo más probable, es que si vienen de aquellos países donde hay contagio tampoco se permita el arribo".