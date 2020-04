Con humor: Paulina Rubio se molesta a sí misma tras polémico video en vivo

Una de las participaciones que más llamó la atención en el "One World: Together at Home" fue la de Paulina Rubio. La cantante mexicana se vio errática en toda la transmisión, lo que generó la preocupación de sus seguidores.

Pero para la intérprete de "Yo no soy esa mujer" las cosas no eran tan graves y, si bien no aclaró por qué estaba actuando de esa forma, se tomó todo con humor. A través de sus redes sociales se molestó a sí misma por todo lo que se vio.

Usando su cuenta de TikTok, Rubio mostró un video reaccionando a su propia participación en el evento, donde se burló tanto de las incoherencias como de sus gestos.

En la participación en el show por la lucha contra el coronavirus, la cantante dijo frases como "Me uno a esta causa, yo me quedo en causa" y otras que sacaron risas y preocupación en sus compatriotas.

Revisa aquí el palanqueo de Paulina Rubio a sí misma: