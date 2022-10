A los 67 años de edad falleció repentinamente el actor y comediante Leslie Jordan, quien era reconocido por sus apariciones en Will & Grace, Boston Public, Ugly Betty, Lois & Clark: The New Adventures of Superman y Star Trek: Voyager, entre otros títulos.

Según informó TMZ, la Policía de Los Angeles, California, sostiene que Jordan conducía en Hollywood el lunes por la mañana, cuando aparentemente sufrió algún tipo de emergencia médica y estrelló su BMW contra el costado de un edificio.

Habría sido el problema de salud el que le hizo perder el control del auto y chocar ipso facto contra el costado de un edificio.

Eso sí, su causa de muerte se mantiene en reserva, mientras que el hecho impactó a Estados Unidos, mientras su nombre se alzo entre los principales rendid topics en Twitter.

Hearts Afire, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story son otros de los títulos por los que se conocía al actor.