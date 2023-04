Sabemos que en Semana Santa siempre se trasmiten las clásicas cintas cinematográficas de temática religiosa, siendo una de ellas, "Jesús de Nazareth", la cual es una de las películas, si no que, la más icónica de estos días. Con más de 6 horas de historia, el film relata la vida desde el nacimiento a la crucifixión del líder religioso, basado en las sagradas escrituras de la Biblia. Por ese mismo lado, su legendario protagonista ha sido recordado durante todo este tiempo por su papel principal como Jesús. Descubre cómo luce el actor en el siguiente título.

¿Cómo luce hoy el protagonista de Jesús de Nazaret?

A continuación, damos a conocer cómo luce el actor Robert Powell de 78 años en la actualidad.

Tras la interpretación de Powell como Jesús en el film. Se comentaron diversos rumores que afirmaban que el actor comenzó a creerse el profeta en su diario vivir, sin embargo, esto nunca fue confirmado por él.

Lo único verdadero, es que el actor estaba cansado de esa imagen del Mesías tan fuerte sobre su persona, por tanto, decidió afeitarse y se cortó el pelo. De esa forma, quiso demostrar que podía interpretar más películas que no solo fueran religiosas por su parecido al hijo de Dios.

Aun así, confesó a la BBC que alrededor del mundo, pese a su cambio de look, sigue siendo reconocido en la calle como el Nazareno. "No puedo dejar de sorprenderme de que me sigan parando en calles de distintos lugares del mundo, incluso con el pelo corto, gafas y sin barba", comentó.

¿Cuándo trasmiten Jesús de Nazaret en televisión chilena?

TVN hace poco dio a conocer su programación para esta fecha, en donde está incluida está clásica película.

La programación es la siguiente.

Viernes 7 de abril

08.00 horas: Especial FOJI

09.00 horas: Los Diez Mandamientos (1956)

Después de 24 Tarde y luego de 24 Horas Central: Jesús de Nazareth

Sábado 8 de abril

01.00 horas: Sor Teresa de Los Andes (Primera parte)

03.30 horas: Vía Crucis

09.00 horas: Ben-Hur (1959)

15.00 horas: Noé (2014)

17.30 horas: San Pedro (2005)

22.35 horas: Los Diez Mandamientos (2006)

01.45 horas: Sor Teresa de Los Andes (Segunda Parte).