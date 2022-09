Coldplay ya está en Chile para hacer del Estadio Nacional su hogar por cuatro noches seguidas, a tablero vuelto y con una fanatizada fiel que espera experimentar la energía de la banda en vivo. Pero la gran interrogante persiste: ¿Cuál será el setlist?

Los británicos iniciaron el recorrido que los trae al país en Costa Rica en marzo de este año, se han vendido más de 5,4 millones de entradas para las fechas en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, cautivando tanto a los fans y a la crítica por igual.

El entusiasmo por la banda de Aventures of a Lifetime ha sido inusitado, por lo mismo es una gran plataforma para que otros artistas los acompañen. Así, la invitada especial Camila Cabello aparecerá como soporte principal para los shows en Perú, Colombia y Chile. Además, se confirmaron apoyos adicionales para las fechas de septiembre y en el caso de Chile será Princesa Alba la artista nacional figurará en los 4 shows.

En cuando a las interpretaciones, Coldplay mantiene un setlist rígido para sus espectáculos en esta ocasión. Por lo que es muy seguro que los temas que se proyectan más abajo suenen sí o sí en el coliseo de Ñuñoa.

Aunque siempre hay posibilidades de tener alguna sorpresa...

De acuerdo con el listado que han mantenido a través de lo que va del Music of Spheres World Tour, las canciones a interpretar en los cuatro shows en Chile deberían ser:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Daddy

Paradise

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Don't Panic

Fix You

Humankind

Biutyful