Una inesperada revelación realizó la conductora y ex miss universo, Cecilia Bolocco, en el programa que transmite a través de Instagram, en donde señaló que su hijo Máximo debió ser hospitalizado recientemente.

“Yo sé que este tiempo ha sido excepcionalmente difícil para mucha gente. Yo ya venía con una cuarentena previa, un año con mi niño, con su tema de su salud y que estuvo internado en Estados Unidos con su tratamiento bien complejo“, comenzó señalando en la transmisión.

Cecilia señaló que antes de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ella ya tenía la costumbre de usar mascarilla y desinfectarse las manos para proteger la salud de su hijo. .

“Era mi hábito, por eso cuando comenzamos eso acá en Chile, no me costó (…) me acomodé muy bien”.

“Para muchos fue muy difícil, muy dramático… porque perdieron sus rutinas, se encontraron solos en sus casas”, expresó.

Tras esto se refirió a la hospitalización de su hijo. “El jueves pasado Máximo estaba hospitalizado y yo hice el Live igual. Estaba preocupada, había estado todo el día con él”.

“Probablemente habría sido mejor estar con él que hacer el Live, pero uno también tiene que continuar con sus compromisos, pero por sobre todo buscar instancias que le hacen bien, y a mí me hacen bien estos encuentros. Me entretengo con ustedes”, concluyó señalando.