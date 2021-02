Carmen Tuitera pierde la visión de un ojo y permanece hospitalizada

"Cabras es sabido que hace algún tiempo mi cuerpo ha dado señales que algo no anda bien. Se las voy a resumir". Así partió el mensaje de Carmen Castillo, más conocida como @CarmenTuitera en redes sociales, quien reveló que perdió la visión en uno de sus ojos y que además se está sometiendo a múltiples exámenes y procedimientos para determinar cómo resolver el problema.

La popular influencer compartió una fotografía en la que aparece nada menos que en la cama de un hospital, tapada hasta la nariz.

Según contó en la publicación, "perdí la visión del ojo izquierdo, me siento súper, solo un poco de dolor en mis ojos ¡ llegué a tiempo! Tengo líquido en el nervio óptico y mi diagnóstico por el momento es Neuritis óptica".

"Me están sacando muuuuuuuuchos exámenes así que una vez más les voy a pedir que pidan por la carmen culia antes de dormir. Tengo fuerza cabras y espero que pronto me den un diagnóstico final final porque ya parece webeo estar entrando y saliendo del hospital", añadió.

Y en la nota positiva: "Acá estoy con animo y de nuevo tengo la suerte de que me han atendido puras cabras del shine (somos plaga ��) con más fuerza que nunca ��", reveló.

En otra de sus actualizaciones, Castillo se ve con un catéter en su cuello, el que describe como "lo más parecido a un pico que me ha tocado ver en estos días. Un catete colgando de mi cuello".

"Gracias cabras por sus mensajes soy como una conejilla de indias en estos lados. Tratando de buscar diagnóstico pero estamos cerca. Estoy bien de ánimo y humor".

"Querían que hiciera pipí en una chata, me negué. A mi nadie me ve el poto. Sea lo que sea que me está pasando está avanzando pero recién empezando. 2021, sorpréndeme en la UTI y sigo sin ver en el ojo izquierdo y el derecho un poquitín borroso. Oren por mi culias que aún no termino el libro �� ", lanzó.

Para luego recalcar: "no me digan que debo parar porque no quiero parar. Porque a este mundo vine a vivir con mi puta intensidad ������ (se que lo hacen porque me quieren igual )".

En tanto que en sus historias, la autora del libro "Weona tú podí" explicó para qué es el catéter, contando que "es para un recambio plasmático que me están haciendo. Es mi sangre que le sacan anticuerpos y todos lo malo".

"Después la sangre vuelve a mí. Con albúminas, que no sé qué chucha es, pero no es lo importante. Lo importante es que me hace bien", complementó.

Estas son otras de las publicaciones que ha hecho Carmen Tuitera que continúa sin un diagnóstico certero: