Cami Gallardo se sincera: "Con Mon Laferte estaría feliz de hacer una colaboración"

Cami Gallardo confesó sus ganas de trabajar con la popular intérprete chilena Mon Laferte y además habló de sus procesos creativos.

La cantante chilena conversó con la presentadora de HTV Anais Castro a través del Instagram de la señal de cable, momento en el que aseguró que "con Mon Laferte estaría feliz de hacer una colaboración".

"Nos faltan colaboraciones de mujeres latinas. Hay muchos hombres en distintos trabajos, así es que presto mi voz para hacer algo con alguna compañera. Y quiero conocer a Cazzu y a Nicki Nicole", añadió.

Cami Gallardo sacó este año su disco "Monstruo".

Además comentó que la poco importancia que se le está dando a la composición de letras en la música actual, algo que para ella no es un detalle sino que parte primordial del trabajo artístico.

"Estamos en un momento en que las letras de las canciones pasaron a segundo plano. La lírica ya no importa tanto como la música. A mí la letra me interesa mucho. Pero esto no es responsabilidad del oyente. Es del artista", planteó.

También resaltó que "uno escribe y la gente decide si escuchar o no. Seguro que de cierta manera influyen los medios y la prensa, pero responsabilidad es del artista".

Cami Gallardo acaba de recibir tres nominaciones a los premios Pulsar, que celebran lo mejor de la música nacional. La cantante competirá en las categorías Mejor Artista Pop, Canción del Año (por Aquí Estoy) y Artista del Año.