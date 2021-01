Buddy Richard tras acusaciones de agresiones en su contra: "Las mujeres son violentas"

El reconocido músico Buddy Richard reaccionó ante las acusaciones de brutales agresiones que hicieron sus ex parejas Rita Góngora y Beatriz Alegret, quienes describieron situaciones en que hubo "insultos, patadas y combos".

Ahora, Ricardo Toro -verdadero nombre del cantante- indicó a El Mercurio que su respuesta se da porque "si me quedaba callado, se podría pensar que aceptaba todo, lo cual no es así".

Esto para luego exponer que "siempre en un matrimonio, en cualquier época, se producen discusiones. Aquí estoy quedando yo de violento, pero también, a veces, las mujeres son violentas, te pueden tirar un salero en la cabeza o cosas así".

Eso sí, reconoció que "aquí era violencia verbal más que nada, pero por ambos lados. Yo reconozco mi parte y de repente si hubo (violencia), fue pareja la cosa (...) No te voy a dar detalles si me llegó un plato por la cabeza, qué se yo. Hubo violencia, escandalillos y cosas así... Es muy triste que a esta altura tenga que estar contando esto y lo otro".

Aparte de sus declaraciones, Rita Góngora también presentó documentos que daban cuenta de las lesiones que le había dejado el cantante. Sobre lo que ahora Toro comentó: "chuta, a mí me han pegado patadas en la cancha y me he caído y me han atendido. Cualquiera puede tener una atención de urgencia... No, si esto es pura chatarra".

"Esta señora por ahí menciona que yo le anulé su carrera musical y yo no le he anulado ninguna cuestión. Dijo que no la dejé trabajar... ¡Vivíamos en Peñaflor! ¡Cómo iba a ir a hacer clases todos los días al Saint George, que queda allá en la punta del cerro! Y con esto, de pasada, se subió la otra mujer (Alegret) con la que anduve unos pocos meses no más, así que no le ponga tampoco".

La postura de Buddy Richard no concluyó ahí. También tuvo críticas para el momento en que se hicieron las acusaciones, tanto tiempo después de que ocurrieron y justo cuando se le iba a realizar un homenaje en la comuna de Graneros, el que terminó cancelado justamente por estas revelaciones.

"Hay que pensar por qué no me acusó en ese momento y me demandó con todas las de la ley. Ella dice que los carabineros eran amigos míos y los carabineros cuando tienen que hacer su trabajo lo hacen y se acaba la cuestión. Igual que los jueces", sostuvo.

Además, advierte que ante esta situación los más afectados serán sus nietos porque "pago sus colegios y universidades (...) Ella que es la abuela de estos niños no midió, tiró mierda que mañana le va a llegar a sus propios nietos, pero tengo que limpiar mi nombre".