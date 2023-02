Big Time Rush, la banda estadounidense que se hizo conocida mundialmente gracias a su programa del mismo nombre en el canal de Nickelodeon, volvió a Chile luego de 9 años desde su último concierto en 2014.

Con el Forever Tour la banda conformada con Kendall, James, Logan y Carlos tuvo un doble concierto que da inicio a la gira por Latinoamérica que tendrá paradas en Argentina, Colombia y Brasil.

Desde temprano las fanáticas esperaban a las afueras del Teatro Caupolicán el viernes 24 de febrero para ver a su boyband favorita, luego de una apertura de puertas media hora más temprano de lo acordado el recinto se fue llenando poco a poco y la expectativa sobre el show fue creciendo más y más.

Luego de una presentación del cantante Sergyo y a las 21:00 horas en punto los cuatro chicos salieron con una energía increíble al escenario a cantar uno de sus temas más escuchados “Windows Down”.

Con 7 mil personas en su interior, el público del teatro gritó a todo pulmón la aparición de los integrantes en el escenario y las primeras desmayadas en cancha no se hicieron esperar, algo que se mantuvo a lo largo de las 2 horas que duró el concierto.

Repasando algunas de sus canciones más populares y además manteniendo una constante interacción con el público presente Logan, Kendall, James y Carlos, quién sorprendió con su español, tuvieron su espacio más latino al cantar “Dale Pa’ya” con el que incluso hicieron bailar a algunas.

Y eso no fue todo ya que también se dieron el tiempo de leer la gran cantidad de carteles que llevaron su más grandes fans para luego subir a cuatro afortunadas al escenario para cantar “Worldwide”.

Con el lanzamiento de baquetas y poleras al público, la agrupación mantuvo a sus espectadores entretenidos en todo momento e incluso los hicieron corear canciones como “Can’t feel my face” de The Weeknd y “As it was” de Harry Styles.

Aunque la mejor parte llegó cuando Carlos llevó al escenario un equipo de sonido con el que pudimos escuchar “Oops i did it again” y “Ultra solo” de Polimá Westcoast, para después verlos cantar los grandes éxitos de su carrera musical.

“City is Ours”, “Big Night” y “Til I forget about you” fueron las escogidas para este momento, para luego continuar con “Nothing even matters” y “If I ruled the world”, canción con la que se despidieron del escenario y de las fans.

Entre gritos y llantos de algunas, mientras había incertidumbre sobre si el concierto iba a continuar, Logan, James, Kendall y Carlos nuevamente aparecieron nuevamente en el escenario para cantar sus dos últimas canciones “Big Time Rush” y “Boyfriend” a pocos minutos de las 23:00 horas, hora en la que se dió por finalizado el show.