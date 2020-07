Youtube lanza documental con la historia del exitoso Bad Bunny

Youtube presentó esta semana un nuevo capítulo de Spotlight Story en el que el protagonista absoluto es el popular intérprete Bad Bunny.

Se trata de un cortometraje que es descrito como "un retrato psicodélico único de la estrella global", con un vistazo sobre el mundo del artista, mientras reflexiona sobre sus orígenes en Puerto Rico, lo que pone en evidencia que convirtió sus sueños en realidad, conectando con seguidores alrededor del planeta y utilizando su plataforma de videos de Google para alzar la voz en contra de los problemas sociales.

La entrega fue grabada en un mall abandonado en Miami, para sacar a la luz la visión del cantante, desde ser un niño capaz de crear ritmos en Puerto Rico hasta convertirse en una estrella a nivel mundial con seguidores más allá de las fronteras de Latinoamérica.

Bad Bunny comentó que "se siente bien poder conectar con las personas que no hablan tu lenguaje, es así como puedes ver el poder que tiene la música, el arte, y todo lo que he creado".

Bad Bunny llegó a alcanzar 79 millones de visualizaciones diarias a nivel mundial en la plataforma y sus colaboraciones también tienen gran relevancia, así como lo demuestran estos 5 videos con más de 1 millón de visualizaciones, cada uno:

Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna - Te Bote Remix (Video Oficial) - 2.100 millones de views

Becky G, Bad Bunny - Mayores (Official Video) - 1.800 millones de views

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It [Official Music Video] - 1.100 millones de views

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix) - 1.000 millones de views

Bad Bunny feat. Drake - Mia ( Video Oficial) - 1.000 millones de views