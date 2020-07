Assassin’s Creed Valhalla: Dark Horse publicará cómic en la previa al debut del esperado videojuego

La editorial Dark Horse anunció esta semana que publicará un cómic que introducirá la historia del esperado título "Assassin’s Creed Valhalla" en la previa al debut del esperado y espectacular videojuego.

No es una jugada ajena al perfil que ha cultivado Dark Horse antes, ya que la firma es conocida por sacar adelante adaptaciones de títulos para consolas como "Halo" y "Plants vs. Zombies". Por eso ahora será el turno de "Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory".

La historia fue escrita por Cavan Scott y contará con arte de Martin Tunica, para seguir a la guerrera vikinga Eivor, quien ha visto cómo un reino vecino ha saqueado una de sus villas.

El caos y el derramamiento de sangre emergen al mismo tiempo que Eivor logra detener el ataque con las posibilidades a su favor. La gran interrogante es si su victoria será una bendición o una maldición para su clan.

En tanto, en un lugar diferente del mundo, otro vikingo difiere en sus objetivos y busca un premio diferente, uno de acero crisol.

La primera de las tres entregas de "Assassin’s Creed Valhalla: Song of Glory" llegará a las estanterías el próximo 21 de octubre. En tanto que el videojuego tiene su estreno proyectado para diciembre.