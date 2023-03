Si eres un (a) apasionado (a) del séptimo arte y la naturaleza, este evento es para ti. “Santiago Wild” es un prestigioso festival de cine documental, el cual contará con más de 50 películas que se exhibirán en el marco de la competencia y las que se estrenarán, de forma exclusiva, en el encuentro. Revisa en la siguiente nota, más detalles sobre este gran evento cultural.

¿Cuándo comienza Santiago Wild, festival de cine documental sobre medioambiente?

El festival comienza el día el 23 de marzo, hasta el 2 de abril. Sus cintas se podrán ver en diversos puntos de Santiago, a través de una innovadora modalidad híbrida y regional, que mezclará la presencialidad, con muestras en el Teatro Oriente, Corporación Cultural de Ñuñoa y Centro de Extensión Instituto Nacional, y exhibiciones online, para el resto de Chile y Latinoamérica.

Santiago Wild es organizado por el medio de comunicación Ladera Sur, y con el apoyo de National Geographic Society y el Festival internacional Jackson Wild, logrando un reconocimiento que se ha popularizado entre los cineastas con interés en la temática ambiental. Por ese mismo lado, este innovador encuentro de cine recibió más de 700 documentales y sólo 20 de ellos se convirtieron, a ojos de un destacado jurado internacional, en los más representativos del evento para su exposición.

“Estamos felices con lo que está pasando con este festival de cine. En esta tercera versión recibimos películas de más de 60 países diferentes y lo que más queremos es impulsar el talento latinoamericano en una industria que es pequeña, pero que nos damos cuenta que hay mucho talento por potenciar. No me cabe duda que se sorprenderán. Hay muchas historias muy inspiradoras sobre problemáticas muy actuales que no se pueden perder” explica Martín del Río, director de Ladera Sur y del festival.

¿Cuáles son las películas que se exhibirán en Santiago Wild 2023?

Entre los films sobresalen “Patrick y La Ballena”, el cual habla sobre la amistad de un director y una cachalote; “Salvaje”, que profundiza sobre la salud mental y el poder sanador de un ocelote y “Frozen Planet II” de BBC que tendrá su estreno a nivel latinoamericano.

La lista de documentales son las siguientes:

Trailer Collision

Tunquén, Un Santuario Herido

Shirampari: Herencias del Río

Patrick y La Ballena

La Corriente de Humboldt

Salvaje

Frozen Planet II

Otros títulos:

Wrought

Los Ojos del Orangután

Canoeros: Memoria Viva

Todos los films cuentan con tráiler en la plataforma YouTube.

¿Cómo conseguir entradas para Santiago Wild?

A partir del 9 de marzo, Santiago Wild, tendrá toda su cartelera abierta al público con información de las cintas y también estarán disponibles los tickets para asistir las funciones presenciales en el sitio oficial del evento: www.santiagowild.com.