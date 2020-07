Anuel AA pide el "baile del dinero" para promover su canción "Narcos"

Anuel AA sigue firme en su marcha para promocionar el segundo de sus créditos discográficos "Emmanuel" y acaba de lanzar el videoclip oficial para la canción "Narcos".

El músico ha logrado un gran posicionamiento internacional y sólo en Chile el lanzamiento se ha posicionado en el top 3 de las tendencias en múltiples plataformas digitales.

La canción es la sucesora de otros exitosos lanzamientos como "Reggaetonera" (52 millones de vistas) y "Que Se Joda" ft. Farruko & Zion (38 millones).

La semana pasada, Anuel AA conversó con "The Late Late Show with James Corden", para presentar otro de los temas de su más reciente placa, se trata de "No Llores Mujer", que fue vista por millones de televidentes.

Anuel es el sexto artista urbano en debutar en el Top 10 de la lista Billboard 200, que abarca todos los géneros musicales en Estados Unidos, posicionándose en el #8. Este logro solamente había sido alcanzado anteriormente por Don Omar (2006), Daddy Yankee (2007), Wisin y Yandel (2009), Ozuna (2018) y Bad Bunny (2020).