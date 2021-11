“Amar Profundo” es la nueva teleserie de Mega. La producción tiene el desafío de complacer a los fanáticos del área dramática del canal nacional, que se mantuvieron expectantes durante meses con “Demente”, cuyo final se emitió hace solo unos días.

La nueva apuesta de Mega, que se tomó el espacio nocturno, es una comedia romántica protagonizada por María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzún, quienes se ganaron el cariño de la gente por la pareja que formaron en “Edificio Corona”.

“Amar Profundo” relata la historia de Tamara (Omegna), una madre soltera que regresa a la caleta para hacerse cargo del negocio de la pesca artesanal de su padre y su rival, Fabián (Oyarzún). Junto con sus hermanas y madre, la protagonista tendrá que asumir el negocio, haciéndose cargo de las millonarias deudas que le dejó su papá.

El elenco de la teleserie incluye a otros destacados actores y actrices como Carmen Disa, Pedro Campos, Loreto Valenzuela, Fernando Godoy, Magdalena Müller, Paula Luchsinger, José Antonio Raffo, Dayana Amigo, Otilio Castro, Max Salgado, Carolina Arredondo, Jorge Arecheta, Gabriel Cañas, Soledad Cruz, Andrés Olea, Octavia Bernasconi, Elisa Zulueta y Josefina Montané.

¿Dónde se graba Amar Profundo?

“Amar Profundo” se graba en caleta Cocholgüe y sus alrededores, en la región del Biobío. La localidad está ubicada en la comuna de Tomé, con el fin de exhibir el trabajo de los pescadores de la zona.

Además de mostrar la historia de las aguerridas hermanas Contreras, “Amo Profundo” se centrará en la igualdad laboral entre hombres y mujeres, el cuidado del medio ambiente y la descentralización.



Conoce a los personajes de Amar Profundo

Tamara Contreras

Hermana mayor de la familia Contreras Solís. Oriunda de la Caleta Los Reyes donde forjó su carácter y personalidad. En su infancia se hizo íntima amiga de Marlén Marambio con quién vivió prácticamente como hermanas. Con el tiempo, Tamara se fue de la Caleta, donde gracias a su buen trabajo logró avanzar en nuevos puestos laborales. Fue ahí donde conoció a Ignacio Tagle con quien tuvo un fugaz romance del cual nació su hija Celeste.

Fabián Bravo

Nació y creció en Constitución junto a su padre Jeremías. Aprendió desde pequeño el oficio de la pesca donde se perfeccionó hasta convertirse en el jefe. A causa del terremoto del 2010 perdió al amor de su vida y madre de su hija Rafaela, con quien no tiene una relación hace más de 11 años. Las circunstancias de la vida lo harán reencontrarse con su hija, pero ella no le hará el camino fácil.



Marlén Marambio

Dueña de la hostería de la Caleta Los Reyes, reconocida por ser alegre y coqueta, además es la actual pareja de Fabián. Es hija de Abigail, una mujer con la que no tiene relación alguna. La vida la ha hecho convertirse en independiente y fuerte, ya que a los 18 años tuvo un embarazo y terminó realizando un aborto que afectó su fertilidad para siempre.

Éric Neira

Padre soltero y joven santiaguino que llegó hasta la Caleta Los Reyes a causa de las circunstancias de su vida. Tempranamente fue abandonado por su padre biológico y criado por su mamá que era una profesora de canto. Cuando creció, pasó de ciudad en ciudad buscando oportunidades hasta establecerse en Dichato, donde debió enfrentar el terremoto del 2010. Luego de eso, partió junto a su hijo a Cocholgüe donde ambos viven de la pesca.

Marina

Joven rescatada por Eric cuando estaba ahogándose en la Caleta Los Reyes. Marina no entiende cómo llegó hasta ese lugar, pero encuentra un refugio junto a Eric y a su hijo Gaspar. No posee muchos recuerdos de su vida pasada, pero gracias al cariño que encuentra en el pescador comienza a recordar. El tsunami del 2010 le arrebató a su madre y desde ahí que no ha vivido tranquila. Su intensa conexión con el mar le llama la atención.



Jeimy Contreras

Es la menor de las hermanas Contreras, una joven extravagante y que no soporta las precariedades de la Caleta. Es la novia de Eric hace varios años, pero jamás ha logrado mantener una buena relación con su hijo Gaspar. Debido a la deuda familiar se verá obligada a sumarse al negocio con sus hermanas y sumergirse en el mar para pescar. Además, verá amenazada su relación con Eric con la llegada de Marina.



¿Dónde ver los primers capítulos?

La teleserie se emite de lunes a jueves, después de Meganoticias Prime, cerca de las 22:30 horas.

Si ter perdiste los dos primer capítulos de “Amar Profundo”, puedes verlos a continuación: