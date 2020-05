Alain Johannes revela primer adelanto de su nuevo disco solista

Alain Johannes, reconocido músico de ascendencia chilena que se ha posicionado en la escena musical al trabajar con Chris Cornell, Queens of the Stone Age y Them Crooked Vultures, acaba de lanzar el primer sencillo de lo que será su próximo álbum solista.

El músico lanzó la canción titulada simplemente "Hum", que le otorga al nombre a la placa que verá la luz el próximo 31 de julio y que marcará su retorno a sonidos más acústicos.



El clip fue grabado en los bosques cercanos a la residencia de Alain en Los Angeles y se puede revisar a continuación:

"Hum" ya puede reservarse por Ipecac, orden que incluye la descarga gratuita del citado primer adelanto.



Además, para este año también se espera el primer álbum del Alain Johannes Trio, donde Johannes comparte crédito con los reconocidos músicos chilenos Cote y Felo Foncea.