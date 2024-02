Desde este jueves 15 de febrero inició el primer pago del Bono Marzo para aquellas personas y familias que califican según sus correspondientes requisitos. Recordemos que este 2024 se aumentó el pago a $61.793 pesos por carga familiar, causante o por familia.

Sin embargo, existe un gran número de personas que no lo recibirán tras no cumplir los requisitos. No te preocupes, a continuación te contaremos de algunos bonos familiares al que puedes postular este año.

¿No te dan el Bono Marzo? Qué otros beneficios existen a los que podrías postular

Subsidio Único Familiar

El Subsidio Único Familiar (SUF) se otorga mensualmente durante tres años consecutivos, con un monto de $20.328 por cada carga familiar registrada en el Instituto de Previsión Social (IPS). En caso de discapacidad, el monto es de $40.656.

Para ser beneficiario, es necesario ser madre, padre, guardador o cuidador de un menor de edad, alguien con discapacidad física o intelectual, o estar embarazada . Además, se debe pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y cumplir con ciertos requisitos, como la edad de los hijos, participación en programas de salud, acreditación de la condición de alumno regular, entre otros.

La postulación se realiza de forma presencial en la municipalidad correspondiente.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar se concede a personas con bajos ingresos mensuales y cargas familiares.

El pago varía según el sueldo mensual, pudiendo alcanzar hasta $20.328 mensuales por cada asignatario, o $40.656 en caso de discapacidad.

Para ser beneficiario, se debe ser trabajador dependiente o independiente, afiliado a un régimen previsional, pensionado, beneficiario de subsidios por cesantía o incapacidad labora l , entre otros. Los requisitos incluyen límites de ingresos y tener cargas familiares.

La Asignación Familiar se otorga a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Bolsillo Familiar Electrónico

El Bolsillo Familiar Electrónico se paga mensualmente hasta abril del presente año, con un monto de $13.500 por cada carga familiar.

Este beneficio se deposita directamente en la Cuenta RUT y se otorga a quienes tengan causantes del Subsidio Familiar (SUF) al 30 de abril de 2023, o causantes de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal, del Sistema Único de Prestaciones Familiares al mismo periodo.

También se benefician las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario al 30 de abril de 2023.