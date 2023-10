Esto es lo que dice el horóscopo de hoy viernes 6 de octubre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Un problema que pensabas que estaba resuelto volverá a surgir de repente y no será por tu culpa aunque si te va a causar bastante rabia. Ten cuidado porque si bien podría haber sido muy casual lo cierto es que podría haber sido provocado por alguno de tus enemigos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este viernes deberás esforzarte por pensar y actuar de manera más realistas. Deja que tus acciones respondan a una lógica para así no actúes de manera impulsiva o emocional, ya que esto podría traerte problemas. Te encuentras en un gran momento astrológico así que nada malo te va a pasar, aunque debes ser cauto y no perder tu rumbo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Te verás bastante sensible con tus relaciones. Sin que tu lo desees te verás envuelto en bastante malentendidos o llegaran problemas por dichos que tu no has dicho o hecho. Tomate las cosas con calma ya que la única forma de afrontar el problema es con sensatez. Todo se aclarará pronto.

Cáncer (junio 22-julio 22)

El tránsito de la Luna por tu signo hará que se potencie tu personalidad y tu lado emocional salga con mayor poder a la luz. Es un día ideal para poder compartirlo con las personas que más quieres y estimas. Tendrás un muy buen día en el trabajo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tomate las cosas con calma y lo mejor es que dejes todas las grandes decisiones para otros días. Se te vienen días de alta reflexión. No te fíes de tus primeras impresiones. Te tocará ser cauto un par de días ya que la toma de decisiones abrupta podría tener consecuencias importantes en tu vida.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te espera un día bastante próspero y es que a diferencia de los otros signos podría resultarte altamente favorable. El destino está trabajando a tu favor y podría hacer que alguno de tus sueños se convierta en realidad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No luches por cosas imposibles que tu sabes que no te van a resultar. Esfuérzate en ser más positivo y no buscar donde no hay. Si no te poner más positivo hoy te vas a deprimir o sentir amargado el resto del día. No adelantes los acontecimientos, todo pasará en el momento debido.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tu inicio de día no será el mejor ya que estarás un poco decaído y tendrás una tendencia a ver las cosas con un mayor pesimismo. No te preocupes ya que según avance el día tu ánimo va a mejorar y hará que termines el día de buena forma.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy más que luchar por ti, lo harás por aquellos a quiénes les tienes gran estima y cariño ya que tomarás conciencia de lo importante que es tu soporte en tu vida. Tu corazón y emociones van a triunfar sobre tu lado más racional.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Te espera un día con bastantes altibajos emocionales y es que en tu vida íntima hay tendencia a discusiones o conflictos. Más vale que te concentres tus energías en el trabajo para no enfrascarte en conflictos innecesarios con tus más cercanos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tus ideales y principios deberán alinearse con la realidad y esto te resultará bastante difícil hoy porque las emociones tomarán el mando y podrían provocar que tu día no salga del todo bien.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trata de no perder tu tiempo de hoy en tensiones o conflictos ya que no van a sacar nada positivo para tu vida y solo provocará que te amargues para el final del día. Céntrate en lo que más te importa y no te disperses perdiendo el tiempo con personas que te quitarán tu hermosa energía.