A continuación, damos a conocer la predicción del horóscopo para el día viernes 16 de junio. Consulta tu signo.

Aries

Saturno está haciendo una cuadratura en tu signo. Existe una tensión que te hará sentirte no muy bien en lo que respecta la emocionalidad, incluso sentirás que el trabajo no fluirá o también un presentimiento de estancamiento. En definitiva, un día en el que podrías sentirte incómodo, aunque al final de este, las cosas cambiarán e irá mejor de lo que crees.

Tauro

El día de hoy sentirás que cosecharás el fruto de lo que has sembrado en días anteriores, incluso es posible que recibas un inesperado golpe de fortuna con el que no contabas. Júpiter, el planeta de la fe, lleva ya unas semanas transitando en tu signo y poco a poco te irá comunicando esa gran suerte que el planeta lleva siempre consigo.

Géminis

Mercurio se encuentra en tu signo y eso te ha estado haciendo sobre pensar los últimos días. Pero este viernes 16, será un día de revelaciones y de soltar pensamientos tóxicos. Disfruta y diviértete.

Cancer

Hoy te mostarás más introvertido, reflexivo y pensativo. Además, podrías tener un carácter más seco o cortante atrayéndote malos entendidos, o incluso enemigos, cuando podría no ser así. Ten cuidado con tu carácter.

Leo

Habrá una experiencia muy agradable en tu trabajo, y al mismo tiempo de brillo o éxito. Pero además, tu vida sentimental te podría dar, paralelamente, una inesperada alegría.

Virgo

Hoy será un día importante para ti, ya que se vienen grandes sorpresas que van a ser para bien. El destino está interviniendo a tu favor. Relájate y déjate llevar hoy y este fin de semana.

Libra

Sentirás una enorme prisa y te darás cuenta de todo lo que podrías haber hecho, pero que, sin embargo, no has hecho. No te agobies por el tiempo perdido. Aún puedes hacer grandes cosas.

Escorpio

El planeta de la estructura que es Saturno, encontrará algo más poderoso y también disonante, aunque para los demás no es algo bueno, pero para ti sí que lo será, y eso te permitirá sacar tu lado más aguerrido e implacable, guiándote y atender solo a lo que tienes que hacer.

Sagitario

Eres un signo que se destaca por su amigabilidad y lo das todo con el mayor amor y generosidad, por eso no debe extrañarte que también tus amigos hagan lo mismo contigo, y precisamente hoy te van a dar una gran sorpresa haciéndote un regalo inesperado.

Capricornio

No tomes cuidado que no te podrían llevar a ningún beneficio. Por ese lado, recomendamos que el día de hoy recorras por caminos correctos y no a la ligera porque no te va a salir bien y te puede perjudicar bastante.

Acuario

En el día de hoy, es posible que se presenten problemas y que se solucionan mediante un golpe de suerte, lo cierto es que en la gran mayoría de las veces, deberás luchar y enfrentarte con situaciones muy difíciles.

Piscis

Es probable que hoy sea un día triste. Tu corazón es noble y siempre lleno de bondad y cosas para entregarle a los demás, pero el de muchos de los que te rodean no tiene nada que ver. Hoy te vas a llevar una dura decepción.