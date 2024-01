Un avión Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia poco después de despegar en Portland en Estados Unidos, justo después de que una ventana y un trozo de fuselaje estallaran en el aire.

En internet ya circulan las impactantes imágenes de lo sucedido en el vuelo 1282. Los videos muestran cómo se hizo un enorme agujero en el lateral del avión, muy cerca de los asientos de los pasajeros.

Evan Smith, que se encontraba entre los pasajeros, dijo a KATU que a un niño sentado le fue succionada la camisa y esta salió del avión. “Su madre lo sujetaba”, dijo. “Se oyó un gran estruendo en la parte trasera izquierda. Un silbido y todas las máscaras de oxígeno se desplegaron al instante y todo el mundo se las puso”, comentó.

Otro pasajero, Kyle Rinker, dijo a CNN que el incidente fue muy brusco. “Acabamos de alcanzar altitud y la ventana se desprendió. Yo no me di cuenta hasta que me quitaron las máscaras de oxígeno”, aclaró.

VIDEO: Ventana de avión explota en el aire en pleno vuelo

Revisa las imágenes que circulan por internet de la ventana de un avión que explotó en medio del vuelo.

El avión que tenía como destino Ontario, California, debió ser desviado tras elevarse a 4.875 metros, unos seis minutos después de despegar el viernes las 17.07 horas. El aterrizaje fue poco después, a eso de las 17:26 horas.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicó en su cuenta de X que estaba investigando lo sucedido y que publicaría actualizaciones cuando estuvieran disponibles.

¿Qué pasó con el avión?

Alaska Airlines informó de que afortunadamente el avión que transportaba 174 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin novedades.

En un comunicado, la aerolínea informó que dejaron temporalmente en tierra su flota de 65 aviones Boeing Max-9.

El CEO de Alaska Airlines, Ben Minicucci, emitió un comunicado en el que asegura que cada avión volverá a servicio solo después de un mantenimiento completo e inspecciones de seguridad. “Estoy personalmente comprometido en hacer todo lo que podamos para hacer estas revisiones en un tiempo y forma transparente”, sostuvo.

“Estamos trabajando con Boeing y reguladores para entender qué ocurrió esta noche, y compartiremos actualizaciones cuando haya más información disponible (…) Mi corazón está con los que estaban en este vuelo, lamentó lo que experimentaron. Estoy muy agradecido por la respuesta de los pilotos y auxiliares de vuelos”, concluyó.