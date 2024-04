TikTok se encuentra en la cuerda floja debido a que un importante país firmó un proyecto de ley que obliga a la empresa matriz de la aplicación con sede en China, ByteDance, a vender la app en un plazo de nueve meses a un año, o de lo contrario, se prohibirá en la nación.

Conoce a continuación de qué se trata y si esto de alguna manera afectará a Chile y nuestros países vecinos.

¿Por qué? Firman proyecto de ley que obliga a TikTok venderse o se prohibirá en este país

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley que obliga a ByteDance a desprenderse de TikTok en dicho plazo o será totalmente prohibida en todos los estados del país norteamericano, según informó el medio especializado en tecnología, The Verge.

Recordemos que en marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida que solicita que ByteDance, la empresa matriz, se separe de la aplicación dentro de un plazo establecido, o de lo contrario la aplicación será eliminada de las tiendas de aplicaciones populares como la App Store (iOS) o Google Play (Android) debido a preocupaciones de seguridad que podrían afectar a la nación.

TikTok pone en jaque a China

A través de un video en la misma plataforma, el portavoz de la aplicación, Alex Haurek, aseguró que planea impugnar la ley ante tribunales y que, en última instancia, podrían extender el cronograma de prohibición si los tribunales retrasan el proyecto de ley en espera de una eventual resolución.

“Mientras continuamos desafiando esta prohibición inconstitucional, continuaremos invirtiendo e innovando para garantizar que TikTok siga siendo un espacio donde los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida puedan venir de manera segura a compartir sus experiencias, encontrar alegría e inspirarse”, comentó Haurek.

De momento, ByteDance no ha emitido más comunicados. Solo queda estar a la espera de sí, China permitirá que la compañía venda TikTok y que se vea en riesgo su famoso e importante algoritmo que, de una forma u otra, logra que los usuarios vuelvan una y otra vez a la aplicación china.

¿La prohibición de TikTok afecta a Chile?

No. En caso de no cumplirse la venta de TikTok, esto solo afectará a los usuarios con residencia en Estados Unidos y no en nuestro país o naciones vecinas.