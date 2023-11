En medio de una crisis por falta de abastecimiento de combustible en Argentina y a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, muchos chilenos tienen pensado viajar al país trasandino. Más aún considerando que el 9, 10 y 11 de noviembre será el concierto de Taylor Swift.

Asimismo, muchos simplemente viajarán en las próximas semanas o meses para turistear o por trabajo. Sea cual sea el caso debes tener muy claro cómo cambiar dinero en Argentina, ya que esto te permitirá ahorrar dinero en ese país.

¿Cómo y dónde cambiar dinero en Argentina? Miras las mejores alternativas

Para moverte por Argentina debes usar pesos argentinos, por lo que la recomendación es que lleves dólares para allá y los cambies. Sin embargo, Argentina tiene un tipo de cambio de dólar oficial, el dólar MEP o bolsa y otro llamado dólar blue. Ante ello, te contamos qué es más conveniente para que puedas ahorrar más dinero.

Cambiar dólares en las casas de cambio: Una forma más segura pero no tan conveniente

La forma más segura si no sabes cómo cambiar dinero en Argentina es dirigirte a alguna casa de cambio, a alguna entidad bancaria o sacar dinero del cajero automático con tu tarjeta de crédito. En estos lugares deberás dar tus dólares y recibir pesos argentinos y te darán el tipo de cambio oficial. Si no quieres complicarte y desconoces otras formas de cambiar dinero, esta es tu mejor opción.

Sin embargo, esta alternativa no resulta ser tan conveniente, considerando que podrías cambiar tu dinero con dólar MEP o con dólar blue, en los que el tipo de cambio es mucho más favorable.

Cambiar con dólar blue: un mercado informal pero que conviene más

El dólar blue es un tipo dólar que opera de forma paralela en Argentina. Esta es una moneda ilegal y no oficial, pero que es muy usado en el país y los turistas son los más beneficiados con su uso.

Este mercado informal funciona en la calle (en las “cuevas” o “arbolitos” como se llaman allá), pero también en muchos hostales y hoteles que cambian a los turistas.

El tipo de cambio de dólar blue es muy conveniente si sabes dónde cambiarlo, pero debes tener cuidado, ya que al no ser algo oficial, podrían intentar estafarte. Esta opción no es recomendada por el Gobierno argentino, ya que no es segura, pese a ser económicamente favorable.

Dólar MEP o bolsa: La alternativa legal que casi iguala el valor del dólar blue

Si estás buscando una alternativa legal en Argentina y conseguir un tipo de cambio favorable puedes utilizar el MEP o también llamado bolsa. Esta alternativa fue creada por el Gobierno argentino para contrarrestar el mercado informal y está enfocado solo en los turistas para que paguen con tarjetas o en algunos casos puedes cambiar dólares con este cambio.

De esta manera, si compras con tarjeta se igualará el valor del dólar MEP, el que es similar al blue. Igualmente las tarjetas de crédito cobran comisiones por su uso.

¿Cuál es la diferencia de valor entre el dólar oficial, dólar MEP y el dólar blue en Argentina?

Actualmente la diferencia entre el valor del dólar oficial en Argentina, el dólar MEP y el dólar blue es enorme y, por ello, muchos turistas prefieren esta última opción, ya que el blue casi triplica su precio.

A la fecha del jueves 2 de noviembre, según información del diario argentino La Nación, el valor del dólar oficial, dólar blue y MEP son los siguientes:

Dólar oficial

Compra: 347,5 pesos argentinos ($879 pesos chilenos).

Venta: 365,5 pesos argentinos ($925 pesos chilenos).

Dólar blue

Compra: 865 pesos argentinos ($2.189 pesos chilenos).

Venta: 915 pesos argentinos ($2.315 pesos chilenos).

Dólar MEP

Venta: 840,28 pesos argentinos ($2.126 pesos chilenos).

Con ello, se puede comprobar que si desde Chile llevas un dólar y lo cambias en una casa de cambio oficial obtendrás 365,5 pesos argentinos, mientras que cambiando de forma informal con dólar blue obtendrás 915 pesos argentinos, es decir, casi el triple. Ya con MEP serán 840 pesos argentinos, no tan bien como el blue, pero sí mucho mejor que el oficial.

Pagar con tarjetas de crédito: ¿Una opción conveniente?

La opción de usar tarjetas de crédito en Argentina no es conveniente para los turistas si no se aplica con MEP, ya que generalmente se usa como referencia el tipo de cambio de dólar oficial, tal como cuando sacas dinero del cajero automático, por lo que no es la mejor alternativa, aunque es sencilla y te ahorras el problema de estar con efectivo.

Envía dinero con Wester Union: Una opción para no confundirte con dólares

Una última alternativa es enviarte dinero por Wester Union desde Chile, de esta manera te envías plata chilena a Argentina y puedes retirarla en pesos argentinos una vez que estés allá.

Con ello, te ahorras todo el problema de cambiar dólares y ya tienes dinero asegurado cuando llegues allá. El tipo de cambio está a 1 peso chileno equivale a 0.9611 pesos argentinos. Esto considerando que si hacemos la transformación, un dólar sería 850,57 pesos argentinos, es decir, menos que el dólar blue pero similar al MEP.