Lo que antes era un lujo, hoy se convirtió en una de las pocas alternativas reales y al alcance de los bolsillos, para acercarse al sueño de la casa propia. Según un estudio de la consultoría inmobiliaria Tinsa, cada vez más personas buscan viviendas en regiones, por sus precios bajos en relación a Santiago.

"Los precios son mucho más asequibles. Hay casos tan inusuales de clientes que están cotizando una casa en Chamisero o un departamento en Puerto Varas, o decidiendo entre comprar una casa en Cerrillos o un departamento en La Serena", explica Fabián García, director de Estudios Inmobiliarios de la consultora.

Los datos de Tinsa revelan que por 3.300 UF se puede comprar un departamento de 1D1B con 45 m2 en el sector del El Llano en San Miguel o una casa de 80 m2 de 3D en un barrio bien ubicado en Puerto Montt. Otro ejemplo es que por 3.500 UF se puede optar a un departamento de 51 m2 en Independencia o un departamento de 60 m2 en Villarrica, a orilla del lago o con vista al lago, según los valores actuales del mercado.

"Producto del alza de la tasas, los dividendos hoy alcanzan para viviendas que las personas no quieren o no estaban buscando. En cambio, al ampliar la cotización a regiones, quizás hay viviendas que sí quieren y que no tenían consideradas hace un año", agrega García, quien aportó que el fenómeno del teletrabajo hoy permite, incluso, pensar en irse a vivir a regiones.

De hecho, el fenómeno mutó, pues el segmento de segunda vivienda está dejando de ser un producto para usar solo en temporadas, para convertirse en la residencia definitiva de muchas familias.

"Nuestra experiencia durante 2021 es que las ventas a clientes provenientes de Santiago aumentaron de un 20 a un 40 por ciento en nuestros proyectos ubicados en Villarrica, por ejemplo", cuenta Enrique Loeser, gerente comercial de Altas Cumbres, inmobiliaria asentada en el sur del país.

Y es que en precios no hay comparación. En Inmobiliaria SB2, por ejemplo, cuentan con proyectos en Pucón (desde 1.950 UF), Ovalle (1.600 UF), San Antonio (1.850 UF) y Chillán (1.700 UF), lo que es casi un 20 por ciento menos que los precios que se encuentran en Santiago por departamentos de las mismas condiciones, o sea, un baño y dos dormitorios y entre 45 a 52 metros cuadrados.

"La motivación es generar impacto social a través de la construcción y venta de departamentos a precios accesibles, sin perder la calidad”, explica Diego Sironvalle, de SB2 Constructores.