Tras dos largos períodos de pandemia y clases online los estudiantes debieron volver a las aulas para retomar las clases presenciales, por lo que se volvieron a encontrar con compañeros, profesores y asistentes de la educación que vivieron diversas realidades durante el Covid-19.

Por lo que el Presidente de la República Gabriel Boric fue enfático en señalar sobre la inversión que se generará en educación, debido a que el Ministerio de Educación creará y enviará al Congreso nuevas políticas públicas específicas.

A continuación te mencionamos las declaraciones del Presidente Boric respecto a los hechos ocurridos en el Instituto Nacional este lunes.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric respecto a los hechos ocurridos en el Instituto Nacional?

El Presidente de la República fue enérgico en aclarar qué: “El gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad, y me parece que eso cada vez más gente lo tiene claro, por lo tanto quienes insistan en esa vía se equivocan y desde el gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia, la ley tiene que operar en estos casos”.

Por lo qué recalcó que se tomarán medidas desde el Gobierno: “Además como política pública específica hemos lanzados desde el Ministerio de Educación (Mineduc), el plan habilidades de la vida, y un plan de infraestructuras porque muchos de los problemas que hay en los Liceos tienen que ver con la infraestructuras. Entonces hay una inversión significativa por parte del Mineduc en mejorar las condiciones de estudio, tanto de profesores como de estudiantes, y a la vez de mejorar la atención en salud mental” señaló el Presidente Gabriel Boric.