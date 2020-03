Permiso Circulación 2020: Estos son los parlamentarios que aprobaron la ley

La polémica ley que da una prórroga para el Pago del Permiso de Circulación 2020 tiene una historia larga.

Hoy se vencía el plazo original para renovar la patente de los vehículos, pero esta ley permite que se aplace para junio el pago, aunque esto no está libre de problemas.

Ya que si alguien elige renovar en junio, no tendrá problemas con Carabineros quienes no cursarán un parte por no tener al día los documentos, pero sí tendrán problemas al querer renovar, ya que se cobrarán intereses por atraso.

Además, existe un vacío legal que permitiría a las aseguradoras no hacer efectivos los seguros en caso de accidentes, ya que requieren tener el Permiso de circulación al día.

¿Quiénes votaron esta ley?

Este proyecto nació de una moción de los diputados y diputadas Marcela Hernando (PR), Andrés Longton (RN), Claudia Mix (Comunes). Raúl Saldívar (PS) y los DC Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Joanna Pérez, Víctor Torres, Mario Venegas y Matías Walker.

Una vez aprobada en la cámara baja pasó al Senado, donde fue rechazada. Esto obligó a formar una Comisión mixta que terminó elaborando el proyecto que fue aprobado finalmente en la Cámara de Diputados con 107 votes a favor, ninguno en contra y cero abstención.

A continuación el listado de quiénes aprobaron este polémico proyecto: