Detienen a Igor Yaroslav González, sospechoso del crimen de María Isabel Pavez

La tarde de este miércoles personal de la PDI detuvo al sospechoso de la muerte de la estudiante chilena María Isabel Pávez, cuyo cuerpo fue encontrado al interior del departamento de su ex pareja el pasado 23 de diciembre.

El hombre identificado como Igor Yaroslav González, es de nacionalidad mexicana y vivía en el centro de capital, fue detenido en Valparaíso.

Sobre la detención el ministro del interior, Rodrigo Delgado, indicó que el sospechoso se estaba escondiendo en la zona "habría estado en una hospedería que seguramente estaba utilizando para poder refugiarse, esconderse de la búsqueda que ya llevaba algunas semanas" luego agregó que "Tendrá que enfrentar la justicia como corresponde".

El presunto autor del crimen era también buscado en México por un crimen similar, señaló la hermana de la víctima Brenda Pávez.

"El que nosotros conocemos como Igor Yaroslav González es Carlos Méndez González y es el asesino de Itzel en México y ahora de mi hermana María Isabel"

Agregó que se enteró de eso debido a que "me llega un mensaje de una chica mexicana que están buscando a una persona en México que está prófuga del 2009 por el asesinato de una niña de 17 años (...) Me llama el subcomisario y me dice que Interpol dio la confirmación que es el mismo sujeto".

El padre de la joven asesinada en México señaló a Televisa que el fue atando cabos en cuanto a la apariencia del González. "Cuando yo me contacté con familiares de esta niña en Chile les mostré las fotos que tenía y me dijeron 'es que es el mismo'.