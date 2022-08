La Ministra del Interior, Izkia Siches, reiteró que tanto Carabineros y la Policía De Investigaciones (PDI) mantienen una “excesiva autonomía”, pese a ser órganos dependientes de la cartera que dirige. Según indicó este lunes, “la realidad es que evidentemente existe una excesiva autonomía de las policías y es un diagnóstico bastante transversal de los expertos”.

Esta jornada la secretaria de Estado dio una conferencia de prensa para informar sobre la desarticulación de al menos 16 bandas criminales que se dedicaban a cometer encerronas y portonazos. En la instancia, Siches reiteró “que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen una dependencia del Ministerio del Interior, pero, sin duda, también existe una excesiva autonomía que debe ser trabajada en conjunto”.

Es por ello que el Gobierno trabaja en dos frentes para avanzar en una “mayor dependencia por parte del poder civil” hacia las policías.

“Una tiene que ver con la reforma a las policías y la segunda con conformar el Ministerio de Seguridad. Ambas entidades nos permitirán avanzar en mayor dependencia por parte del poder civil y nos parece que esa es la hoja de ruta adecuada”, explicó.

Las palabras de la jefa de Gabinete se dan luego que el Presidente Gabriel Boric calificara como un “error” a “corregir” la afirmación sobre la ‘autonomía’ a la que hacía referencia la ministra. “La ministra lo tiene claro y efectivamente fue una confusión en el momento, es algo que conversamos permanentemente”, señaló el mandatario en entrevista con Chilevisión.

“No me cabe ninguna duda que, en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma”, agregó Boric, refiriéndose a las declaraciones de Siches.