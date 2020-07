Millonarios del mundo se unen y piden a sus gobiernos que aumenten sus impuestos para salir de la crisis

Una grupo de millonarios de todo el mundo se unieron y armaron una agrupación llamada Millonarios por la Humanidad en la que solicitan a sus respectivos gobernantes que aumenten sus impuestos para ayudar a sus países a salir de la crisis.

La solicitud la hicieron a través de una carta que publicaron en un sitio web, donde e identifican y entregan el petitorio públicamente, onvitando a otros millonarios a sumarse.

“No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las unidades de cuidados intensivos. No conducimos las ambulancias que los llevan a los hospitales. No llenamos los estantes de los supermercados ni somos los que reparten comida puerta a puerta. Pero tenemos dinero, y mucho”, comienza la carta.

Abigail Disney es activista por el medioambiente.

En total son más de 80 millonarios los que firman la solicitud, de los cuales la gran mayoría es de Estados unidos, quienes piden que las autoridades suban los impuestos a los más ricos para hacer frente a la crisis económica.

Entre los millonarios firmantes se encuentran Abigail Disney, la heredera de The Walt Disney Company; Morris Pearl, exdirector de BlackRock, una de las firmas de inversión más grandes del mundo; entre otros.