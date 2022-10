Se perdieron los correos electrónicos. Mientras la Fiscalía investiga la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros y autoridades civiles en las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el estallido social, desde la División Jurídica del Interior aseguran que los correos fueron eliminados del exsubsecretario del Interior, Juan Franciso Galli.

En marzo pasado el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguraba que lograron rescatar los emails de su predecesor en la cartera, Juan Francisco Galli, quien estuvo a cargo de la relación con las policías durante el 2020. En aquella oportunidad, Monsalve entregó a la Fiscalía un disco duro externo con supuesto respaldo del material.

Dicho material es de vital importancia en la indagatoria, ya que permitiría verificar si hubo esfuerzos desde el Ejecutivo para frenar las violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas y aunque en marzo supuestamente se logró respaldar el material, en la actualidad el Ministerio del Interior señala que no existen los correos.

Cabe destacar que, de acuerdo a los datos de Fiscalía y Amnistía Internacional, se iniciaron más de 10 mil causas por vulneraciones a los DDHH cometidas por funcionarios policiales, entre ellas, más de 400 traumas oculares.

La noticia se da a conocer luego que CIPER solicitara vía Ley de Transparencia el acceso a los correos enviados y recibidos por el exsubsecretario Galli, sin embargo, desde la División Jurídica de la cartera señalaron que los correos ya no existen.

“Al momento de revisar la casilla de correo requerida, para extraer la información solicitada, se pudo constatar que los correos electrónicos fueron eliminados por parte del señor Galli. La única información existente en la casilla son correos electrónicos recibidos con posterioridad a su renuncia al cargo, y que continuaron llegando a dicha casilla”, detalla la respuesta de la jefa de la División Jurídica de Interior, Luppy Aguirre Bravo.

Ante la gravedad de la respuesta, desde CIPER le consultaron al propio Galli, quien negó haber borrado los archivos. “Tendrían que mostrarte una instrucción mía que así lo dispusiera. Es más, los mails se respaldaban en los servidores de Interior. Mis correos estaban respaldados y la actual jefa de informática, Ingrid Inda, de Interior, recibió conforme esos respaldos al hacer el traspaso”, aseguró el exsubsecretario.

Por su parte, desde el Consejo Para La Transparencia (CPLT) señalaron que no pudieron haber advertido si se borraron los datos, “por cuanto este servicio no accedió a dicha casilla con anterioridad a lo resuelto por ese consejo (CPLT), en vista a que su razonamiento siempre ha sido que no corresponde entregar dichos antecedentes, señala el oficio que enviaron desde Interior”.

Mientras que, desde la Fiscalía Centro Norte, prefirieron no responder si tenían o no los correos de Galli, argumentando que no podían comentar detalles de la investigación que se encuentra en curso.

Así, el borrado de los correos electrónicos del exsubsecretario se suma a otros episodios de la misma índole. De acuerdo a CIPER, no existen copias de los emails enviados y recibidos por los exministros del Interior, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, además del exsubsecretario Rodrigo Ubilla, debido a que el respaldo se borra a los 30 días de haber abandonado el cargo.