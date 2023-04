Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este sábado 22 de abril según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del sábado 22 de abril

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Este será un día de sueños, ilusión y optimismo para ti, gracias a la excelente ayuda de Júpiter. Si tienes que trabajar, te irá muy bien, pero si tienes la oportunidad de descansar, será un día para proyectos y esperanza de cara al futuro. No olvidarás completamente el trabajo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

La llegada del Sol a tu signo te dará la posibilidad de hacer realidad muchas ilusiones y recoger los frutos de mucho tiempo luchando, especialmente en el trabajo, los negocios y otros temas. Te convertirás en protagonista.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día de claroscuros para ti. Favorable para cualquier asunto mundano como el trabajo, actos sociales, negocios, viajes o idear nuevos proyectos. Sin embargo, el día será más negativo en el amor y los placeres, donde tendrás un desengaño.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tu peor enemigo eres tú mismo en muchas ocasiones. Vales más de lo que crees, pero te dejas llevar por tus miedos o emociones. Hoy sentirás ese contraste, pero la suerte está contigo y debes salir a luchar.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Cada vez eres más consciente de que estás en un gran momento y querrás hacer muchas cosas tanto en el trabajo como en proyectos íntimos. Hoy estarás un poco nervioso o inquieto, como si sintieras que se acaba el tiempo y aún tienes muchas ambiciones por culminar.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

A pesar de las buenas influencias, hoy te sentirás preocupado o incluso agobiado por problemas sin importancia o que no puedes resolver. Estás en un momento fructífero y eso no cambiará, aunque haya pequeñas turbulencias.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Las influencias favorables de la Luna y Venus te ayudarán a disfrutar de un día feliz y placentero, y a mostrar lo mejor de ti a todos los que te rodean. Será favorable para los asuntos del corazón, especialmente el amor, la amistad y los placeres físicos y espirituales.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Las buenas influencias cósmicas te permitirán mostrar lo mejor de ti a pesar de que no tendrás un día tranquilo. Luchas por lo que quieres y te mueves en el terreno deseado.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No tendrás un fin de semana lleno de armonía y placeres. Te complicarás la vida luchando por objetivos que no podrás lograr en este momento o que no te corresponden. Debes vivir en el presente.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

La influencia favorable del Sol te traerá un día de suerte y realizaciones, especialmente en la vida íntima, familiar y sobre todo el amor. Es un día ideal para iniciar un romance o simplemente vivir intensos momentos de placer.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy es un día propicio para abordar cualquier asunto financiero o de negocios que tengas pendiente. Además, con el fin de semana acercándose, es posible que sientas una inspiración intensa y especial para crear nuevos proyectos, emprender negocios y hacer inversiones. También podrías recibir una inesperada llegada de dinero o un anuncio al respecto.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy tendrás una sensación de fuerza y vitalidad, aunque lamentablemente tendrás que emplearla para afrontar un doloroso desengaño o traición que te espera. A pesar de que a tu alrededor parezca haber muchas personas que te quieren, pronto descubrirás que no es así. Prepárate para una gran sorpresa.