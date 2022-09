Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy va a ser un día duro para ti, porque no te quedará más remedio que hacer algo que no te gusta: ser paciente. Por mucho que te esfuerces y pongas toda tu energía en ello, no podrás alcanzar tu objetivo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

No te disperses, porque cometerás errores y disparar en todas las direcciones no te llevará a donde quieres. Serás más eficiente si actúas con más calma y das los pasos correctos en una sola dirección. No debes tener prisa ni dejarte llevar por los nervios, no pasa nada si tardas más.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

En general, los temas financieros y materiales serán los protagonistas de este día, para bien o para mal. Por un lado, tu suerte está a tu favor y aparecerán oportunidades, pero por otro lado tienes que pensar muy bien en todo lo que haces porque corres el riesgo de equivocarte o de que te engañen.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy te encontrarás más resiliente, más optimista y más dispuesto a luchar. Avanzas lentamente hacia un tiempo mejor, cada vez te vuelves más consciente de ello. A veces te derrumbarás y eso está bien, porque te levantarás de nuevo y verás más cerca la meta.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Tienes un corazón muy generoso, te gusta compartir tu suerte con los seres queridos, pero si quieres que las cosas salgan bien hoy, será mejor que sigas tu propio camino y que seas un poco egoísta. No dejes que otras personas te digan cuál es tu plan.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tienes que calmarte y tomarte el tiempo que sea necesario. Con la impaciencia y el estrés no consigues nada, hasta puedes hacerte daño sin darte cuenta. En este momento el rumbo de tu vida es muy bueno, esto es lo importante, así que cíñete a él, no importa que el éxito o los frutos vengan después, pero vendrán bien.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Una experiencia en tu vida emocional te hará más consciente de lo importante en esa área. La vida te ha dado, o pronto te dará, una gran oportunidad de ser feliz o de recuperar la felicidad que ya has experimentado en el pasado, pero no te impacientes o la perderás.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Estás pasando por un buen momento en el trabajo y económicamente, aunque casi todo éxito requiere mucho esfuerzo y constancia, pero lo que importa es que tarde o temprano lo que siembres ahora dará sus frutos y te enfrentarás a una época con grandes oportunidades profesionales.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Estás en el momento ideal para que tus sueños se hagan realidad, al menos algunos relacionados con el trabajo, las finanzas o tus ambiciones sociales. La esperanza brota desde el fondo de tu corazón, porque algo dentro de ti te dice que estás a punto de lograr algo que tanto anhelas y por lo que has luchado durante mucho tiempo.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Las estrellas te protegerán y te ayudarán a deshacerte de los problemas que te han acosado durante un tiempo. De hecho, esto no es una casualidad, sino justicia, para que puedas obtener lo que te mereces. Finalmente, un momento difícil llegará a su término.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

La Luna y los planetas te advierten del peligro, y hoy tendrás un día en el que todo parece ir al revés, adversidades o imprevistos en el trabajo. No te preocupes, porque será una tormenta corta y breve.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Júpiter se está moviendo en una dirección cada vez mejor para tu signo, por lo que las cosas irán mejorando para ti a medida que avance la primavera. Llegarán buenas noticias en cuanto a tu empleo y la economía.