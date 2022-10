Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este miércoles 26 de octubre según tu signo del zodiaco.



Horóscopo del miércoles 26 de octubre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis:



Aries (marzo 21 - abril 20)

Eres una persona generosa, sobre todo cuando las cosas te salen bien. Sin embargo, hoy debes ser más cauteloso. Puede que quieras ayudar o beneficiar a un amigo, pero a la vez te podría traer problemas.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

La suerte te llevará a la victoria, pero eso no quiere decir que no te hayas esforzado, solo que el universo te está recompensado por tu sacrificio. Va a ser un gran día para ti, debes estar activo y no perder el tiempo. De todas formas, a nivel personal podrías sentirte un poco aburrido.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tiendes a ser el payazo de tu grupo, pero muchas veces es para esconder la tristeza. Esta forma de comportarte te ha resultado exitosa, pero en algún momento deberás dejar salir todo eso que has guardado y hoy podría ser ese día.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tiendes a esconderte en tu caparazón y no te comunicas con la gente, pero hoy será uno de los pocos momentos en que te abrirás. Esto te permitirá sacar lo mejor de ti al mundo exterior. No saber por qué te encuentras más activo y optimista. No lo cuestiones.

Leo (julio 23 - agosto 22)

La suerte está contigo, por eso tienes el poder de abrir puertas que otros no pueden. No tienes miedo de tus enemigos, a pesar de ciertas situaciones. Pero hoy debes moverte con cuidado y vigilar tu retaguardia, porque habrá conspiraciones contra ti y gente mala que no se atreve a atacarte de frente.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te enfrentarás a un día agridulce, por un lado al éxito y por otro a la preocupación. El triunfo puede llevarte al nerviosismo, pero no debes desconfiar de ti, porque lo que has logrado te lo mereces.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy te sentirás un poco incómodo porque te enfrentarás a una situación en la que deberás abordar cosas nuevas o tomar un camino diferente. Se te aconseja proceder con cautela y ser conservador en general.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy te sentirás vivo y feliz, con una gran atracción a quienes te rodean. Eso no es sorprendente, ya que el Sol, la Luna y Venus se moverán a través de tu signo y te harán sentir más energía e intuición de lo habitual. También es un gran día para viajar si es necesario.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Los astros te traerán un día de alegría y logros en el ámbito laboral y social. La buena suerte te acompañará y las cosas saldrán como tú quieres o planeas. Sin embargo, esto contrastará un poco con tu actitud a nivel personal, ya que te sentirás en el trabajo y en tu vida íntima.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Sueles ser pesimista y actúas siempre con cautela, evitando cualquier riesgo. Hoy, sin embargo, parecerás más valiente y confiado. Por fin saldrá algo como quieres.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es mucho más importante para ti vivir la vida que deseas que llegar lejos o tener mucho dinero. Hoy será un día feliz porque darás un paso importante en esa dirección. Comenzarás a trazar el camino para lograr tus metas. El sueño está más cerca de ti. Además, el amor te traerá una gran alegría.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy te hundirás en la nostalgia, en los recuerdos del pasado que se han ido para siempre. No debes mirar hacia atrás porque lo más probable es que los mejores momentos de tu vida todavía no ocurran. El pasado tiene que estar en el pasado. Hay que mirar al futuro.