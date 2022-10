Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este jueves 20 de octubre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del jueves 20 de octubre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis:

Aries (marzo 21 - abril 20)

Tendrás que tomar una difícil decisión, pero sabrás que es necesario y que no hay otra manera. Los planetas están a tu favor en este momento, especialmente Júpiter, pero eso no evitará que sea doloroso. Debes mantenerte fuerte.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

El Sol te está afectando de manera favorable y estás afrontando momentos maravillosos tanto en tu vida laboral,como social, íntima, amorosa y familiar. Todo saldrá como deseas hoy, la buena suerte estará de tu lado, pero también debes tener cuidado con los celos que te rodean.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Nadie puede ser tan inteligente, astuto y sabio, sin que la gente que le rodea competi. Al final el éxito será tuyo. Alguien pensará que es más inteligente que tú y tratará de lastimarte, pero al final saldrá lastimado él. El destino se encargará.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Actúa bien, aunque otros no hagan lo mismo contigo. No es una postura solo espiritual, también es inteligente porque puedes ganar fácilmente el corazón de las personas. Eso sí, ten en cuenta que te lastimarás si tratas de ir por el camino equivocado.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Tienes la sensación de que haces mucho y recibes muy poco. Nada de esto es cierto, aunque sí te sientes un poco deprimido y todo requiere más esfuerzo del que podrías esperar. Pero ya verás que pronto las cosas mejorarán, es solo una mala racha.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te espera un buen día en el trabajo Has recorrido un camino largo y arduo, pero hoy verás los frutos cosechados. Además, la Luna se encuentra hoy en tu signo, lo que te brindará mayor inspiración y alegría en situaciones afectivas, familiares y domésticas.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Va a ser un día lleno de sorpresas, y mucha actividad, tanto física, como intelectual, lo que es muy beneficioso si tienes que viajar, ya sea por trabajo y negocios, o por algún motivo personal o de ocio. Tendrás buena suerte en el trabajo y las finanzas.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hay buenas noticias en cuanto a tu relación. Vas a tener buena suerte, o en tu caso, tus esfuerzos darán frutos en cuanto a conquistar a la persona con la que siempre has soñado. Pero si no quieres que esto se derrumbe como un castillo de naipes, debes andar con cuidado y mantener tu felicidad. Cuidado con los celos.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Eres de uno de los signos más afortunados hoy. Sigues protegido por el mejor y más benéfico planeta, por eso puedes tener un día pleno en el trabajo y ser feliz en tu vida íntima. Te sentirás como un barco navegando a favor del viento y estarás en buen puerto en poco tiempo.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Los problemas interiores te causan muchos problemas, aunque muchas veces las personas que te rodean apenas lo notan, porque tienes mucho autocontrol. Tienes que cortar los lazos con el pasado, eso solo te hace sentir miserable.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Vas a hacer algo que disfrutas y que tiene mucho que ver con tu personalidad. No tengas miedo de tomar un camino diferente, lejos del camino que todos caminan, lejos de la solución que todos aceptan. Allí, más que nunca, mostrarás tu lado rebelde y, por otro lado, buscarás tus propias soluciones, eso es lo que te llevará a la victoria.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Ten cuidado con el trabajo o los asuntos comerciales. No confíes en todos a tu alrededor, tienes muchos amigos que no lo son en absoluto. Si tienes buenas noticias o esperas el éxito, no las cuentes. Tienen la traición lista para ti.