Aries (marzo 21 - abril 20)

Hay algunos problemas que te estás agobiando, porque sientes que no puedes hacer nada al respecto. Estás acostumbrado al control y cuando ese no es el caso, te desesperas. Debes dejar que las cosas pasen, no es necesario que siempre intervengas. Solo así volverá la tranquilidad.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Ten cuidado con tu temperamento. Si no controlas tu carácter, podrías explotar en el peor momento y quedar en malos términos con personas que no tienen la culpa de lo que te sucede. No reprimas lo que sientes y si sientes que necesitas un descanso no lo ignores.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tendrás muchas cosas que hacer en el día y sentirás que no tienes el tiempo suficiente para completar todas las tareas. Intenta mantener la calma, sé organizado y prioriza lo más importante. Este tormento pasará pronto, solo debes mantenerte firme.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tienes que dejar de pensar como víctima. A veces es importante reconocer que nuestras desgracias son consecuencia de nuestras propias acciones. Deja de lamentarte y haz algo al respecto. Tienes que salir de hoyo que no te deja avanzar. Busca paz en personas y lugares.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Necesitas descansar si no quieres que la salud te pase la cuenta. Busca ayuda en los demás, no te lleves toda la carga laboral. Y si te sientes agobiado en el ámbito persona, busca con quien hablar, no es bueno reprimirte.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tienes algunas preocupaciones que no te dejan concentrarte en los asuntos cotidianos. Llegará ayuda inesperada pero muy útil. Alguien te dará una mano y podrás dar un respiro.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy sientes que hay que un problema que no tiene salida y te resignaste. Pero cuando menos lo esperes llegará la solución. Debes mantenerte firme, no decaigas, porque tu situación cambiará pronto.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tendrás un día relajado, sin muchas complicaciones, a diferencia de días pasados, que fueron muy estresantes. Ahora el panorama es distinto, tendrás la oportunidad de quitarte tensiones y preocupaciones innecesarias.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tienes muchas metas por cumplir, pero debes recordar que no puedes cumplir todo a la vez. Ve por parte, busca un equilibrio, sino solo terminarás con dolor de cabeza. La suerte está de tu lado, así que solo debes poner tus planes en marcha.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Será un día complejo el ámbito laboral, pero nada que no puedas manejar. Solo procura estar concentrado y busca ayuda cuando la necesites.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te cuesta creer en ti mismo y eso te ha llevado a desertar de ciertos proyectos. Eso tiene que cambiar, de lo contrario nunca conseguirás lo que te propones. Tienes las habilidades, solo debes trabajar en confiar en ti mismo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Serán días de mucha felicidad y buenas noticias. Te sentirás afortunado de lo que tienes y de quienes están a tu lado. Siempre es buen momento para agradecer a la vida por la paz y la tranquilidad, así que si tienes el tiempo, intenta realizar un acto simbólico.