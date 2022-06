Aries (marzo 21 - abril 20)

Cuida tu carácter, no dejes que la ira se apodere de ti, podría traerte problemas serios. Necesitas aprender a controlar tus impulsos, no lo lograrás de un momento a otro, pero debes dar el primer paso. Una vez que logres ese objetivo verás cómo mejoran muchas cosas en tu vida.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy te llevarás una sorpresa que no será muy grata, porque significará que deberás realizar cambios importantes en tu vida y no te gustan los cambios sin aviso. Tendrás que aprender a adaptarte y entender que a veces las cosas simplemente fluyen.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Debes saber que te espera un día muy cansador, sentirás que no te quedan energías, pero muchas cosas por hacer. Sin embargo, eso no es necesariamente algo malo, intenta verle el lado positivo y lo que ganarás entregando todo de ti. A veces es necesario dar un poco más de nosotros mismos, para luego ver la recompensa.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Las cosas resultarán muy bien hoy, no habrá grandes estímulos que te desconcentren o te hagan sentir emociones muy intensas. Por el contrario, será en día relajado, en el que podrás hacer las cosas con calma. Tendrás la oportunidad de reírte, divertirte, descansar y cumplir con tus labores.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Vendrá a tu mente una idea muy creativa, pero no será fácil, porque hay muchas cosas en juego. Dudarás si ponerla en práctica. Muchas personas te dirán que ni lo intentes y otras te instarán a cumplir tus metas. Pero la decisión la debes tomar tú, date el tiempo de analizar las cosas para tomar una decisión con fundamentos.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy es posible que te lleves una desilusión en una persona que considerabas muy cercana. Pondrás en duda muchas cosas, tanto de otros como de ti mismo. Es difícil, pero intenta actuar objetivamente y si no puedes ahora mismo, date el tiempo para pensar en frío y tomar una decisión, ya sea perdonar y avanzar, o enfrentar.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te ocurrirán muchas cosas positivas hoy y algunos darán a entender que se trata de suerte, pero no debes creer en sus palabras, ya que muy bien sabes que tu esfuerzo te ha llevado a dónde estás, no dejes que nadie te haga creer lo contrario.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Sueles ser dominado por tus impulsos y eso te ha traído algunos pleitos y problemas con ciertas problemas. No es necesario que sabes esa parte de ti, porque a veces te ha traído buenos resultados, pero debes aprender a determinar cuando es necesario actuar y cuando es justo dar un paso al costado y agachar la cabeza.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Estás pasando por un buen momento, tanto en lo profesional como en tus relaciones personales. Hace tiempo que no te sentías tan contento con las cosas que haces, pero a veces el miedo se apodera de ti, por la idea de que algo podría salir mal. Lo cierto es que eso no está en tus manos y no puedes controlarlo. Intenta vivir en el presente y disfrutar de tus éxitos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Por mucho que te esfuerzas y das de ti, sientes que el resto no te tu sacrificio y eso te impide confiar en ti mismo. Pero debes aprender que la opinión de los demás no define tu vida ni lo que haces. Si dejas que tus palabras afecten tu destino, eso habla más de ti que de ellos.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tus emociones suelen ser drásticas, pasas del enojo a la felicidad, del entusiasmo a al desánimo y eso descoloca a algunas personas, incluyéndote. Intente generar un cambio, pero si te es imposible, simplemente convérsalo. Si explicas lo que te sucede a otros mejorará tu actitud y la de ellos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Recibirás una noticia que te tomará de sorpresa, pero no de mala forma, sino que será muy positiva. Cambiarán algunas cosas en tu vida para bien, te llevarás varias alegrías y conocerás nuevas personas. Prepárate para una nueva aventura.