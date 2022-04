Aries (marzo 21 - abril 20)

Te reencontrarás con un amigo con quien las cosas no terminaron muy bien, pero puede ser el momento para arreglar lo roto. Si lo heriste, discúlpate con sinceridad. Intenta hacer las paces, ahora mismo necesitas armonía en tu vida.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Terminarás tu día muy agotado, pero solo será el recordatorio de que te estás exigiendo más de lo necesario. Evita el agotamiento extremo, busca actividades que te den paz. Si estás haciendo trabajo que corresponde a otros, hazlo saber.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tendrás un fin de semana de ensueño, con todas las emociones que buscas desde hace tiempo. Es probable que pases tus días acompañada. Vive el momento, no pienses en el pasado ni en las responsabilidades del futuro.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tendrás muchas cosas que hacer en el día y es probable que se te haga poco el tiempo para completar todas tus tareas. Lo importante es que sepas distinguir que es lo más importante y dejar lo que no es tan urgente para otra ocasión.



Leo julio 23 - agosto 22)

Busca descansar lo más que puedas, porque se vienen días agotadores, pero que te ayudarán a descifrar una incógnita muy importante en tu vida. Necesitarás energía, paciencia y muchas ganas de salir adelante.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Estas pasando por un momento de mucho estrés. Si sientes que se escapa de tus manos pide ayuda, ve con un profesional. No sientas vergüenza por ello. No dejes que la ansiedad se apodere de tu vida.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No tires por la borda todo lo que has avanzado por un solo error. Si te equivocas asúmelo y simplemente sigue adelante. No te quedes estancado más del tiempo necesario. Tu felicidad viene primero, no te martirices.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Se te presentará una oportunidad laboral ideal y que podría cambiar tu vida, pero tendrás que meditar bastante si es lo que realmente quieres para los próximos años. Pon las cosas en la balanza, analiza los pro y los contra. No tomes una decisión apresurada.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Estarás muy nervioso, porque será un día de decisiones importante. Prepárate con antelación, evita la improvisación si quieres que te tomen en serio en el trabajo o en la escuela.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Necesitas meditar, buscar el silencio. No hagas cosas que te perturben o que te saquen de tus casillas. Ahora mismo debes relajarte, alejarte de los conflictos y de las personas con malas intenciones.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Algunos inconvenientes inesperados te generarán un poco de conflicto, pero si eres inteligente sabrás como solucionarlos. Si lo crees necesario, busca ayuda en personas de confianza y te darán consejos muy sabios. Pero ten presente que la decisión final es tuya.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Necesitas equilibrio entre el ocio y lo laboral. No te exijas tanto en el trabajo si no te queda tiempo para descansar. Delega si es necesario, no te lleves todas las responsabilidades.