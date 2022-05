Aries (marzo 21 - abril 20)

Las cosas estarán a tu favor hoy, sentirás que todo está resultando como querías, a diferencia de los últimos días, que enfrentaste varias decepciones. Esto mejorará tu ánimo y los días te resultarán más agradables.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Se prudente con las decisiones que tomas, evita la impulsividad. Tómate todo el tiempo posible antes de llegar a una conclusión definitiva. Es muy importante que reflexiones, analices y pienses en las consecuencias de cada camino.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día muy movido, habrá mucho a hacer y rato sentirás que el tiempo no alcanzará para completar todas tus tareas. Pero debes ser organizado, prioriza tus responsabilidad y si crees que lo necesitas, tómate un pequeño descanso antes de continuar.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Comenzarás tu día con mucho ánimo y ganas de hacer cosas. Aprovecha esa energía y utilízala para completar tus responsabilidades del día, podrías recibir una inesperada recompensa.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Las cosas no terminarán hoy como esperabas, pero eso no es necesariamente algo negativo, ya que puedes recibir una grata sorpresa. Esta será una lección que te hará entender que no puedes controlar todo y que incluso así las cosas podrían salir bien.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Recibirás la visita de alguien inesperado que te traerá mucha felicidad y buenas vibras. Sentirás el corazón lleno y recordarás los buenos momentos que vivieron en el paso. Quizás es el momento para retomar lo que una vez hubo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Será un día muy cansador, no sentirás ganas de hacer nada y todo parecerá muy rutinario. Pese a eso, recibirás una recompensa por tu esfuerzo en medio de un día complejo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Será un mejor día que los pasados, menos triste. Volverá esa parte de ti que estabas extrañando, siempre estuvo ahí, solo necesitabas dejarle salir. Ya verás cómo poco a poco mejorarán las cosas y cuando menos lo notes, esos días complejo serán una historia más que contar.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será un día bien agradable, sin muchos contratiempo. Por el contrario, todo saldrá a la perfección y eso te hará sentir mucha satisfacción.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy te destacarás en el trabajo y los demás podrán ver de lo que eres capaz y lo importante que eres para el equipo. Sueles menospreciarte y pensar que no eres suficiente, pero este instante te servirá para valorarte más.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Continuarán los días positivos, así que no te preocupes, porque tu buena racha se mantendrá. Y eso se verá reflejado en tu ánimo y energía, sentirás que nada puede derribarte. Mantente así, se prudente y responsable.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tu energía estará por las nubes hoy, cumplirás tus deberes sin dificultad e incluso te quedará tiempo para ayudar a otros. El destino te prepara una muy linda sorpresa, que será la recompensa de tu esfuerzo todo este tiempo.