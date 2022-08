Aries (marzo 21 - abril 20)

La vida sentimental y las cosas interiores jugarán hoy un papel más importante en ti. Tal vez estés en un dilema entre dos amores. Es un día de alegría que trae esperanza, pero también inquietudes y preocupaciones.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Marte y Urano están en Tauro en este momento y son responsables de gran parte de tu tensión y confusión, sobre todo en estos días que has sido más rígido y terco. Pero estos planetas también te obligarán a hacer cambios que funcionen para ti, cambios que no has querido hasta ahora.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tu personalidad siempre es volátil, le gusta interactuar, moverse y comunicarse. Estas características van a ser más fuertes ahora, ya sea que estés en el trabajo o disfrutando de unas vacaciones, te encontrarás en un momento de confusión.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Todo va bien y el futuro parece prometedor, pero no hay forma de evitarlo y te sentirás inseguro de que en algún momento todo se rompa o suceda alguna desgracia. Debes calmar tu alma y darle la paz que se merece, porque la protección del destino está contigo por influencia de Júpiter.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Después de algunos momentos de niebla, hoy será un buen día tanto en los asuntos materiales como en el amor y la familia. Las influencias planetarias te protegen y estás en un momento ideal para no perderte, perfecto para un viaje o el inicio de un romance.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te sentirás más fuerte y con más confianza. Tendrás un día más afortunado de lo habitual. De hecho, no es que ahora tengas la suerte que no tuviste antes, sino que es que estás recogiendo los frutos de meses o años de trabajo duro y responsable. Estás en un momento maravilloso.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Es un momento ideal para iniciar una nueva amistad o cultivar una que ya tengas. Las conexiones y relaciones no solo te traerán comodidad personal, sino que también buena fortuna en tu vida material y laboral. Este será un mes muy favorable para ti, sobre todo si pones de tu parte.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

En tiempos de dificultad, decepción o traición, serás ayudado. Hoy perderás un amigo, pero a la vez ganarás otro. La suerte está de tu lado, al que quiera hacerte daño, ya sea en el trabajo o en la vida, no le irá bien.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Gracias a una influencia planetaria muy afortunada estás en un momento muy favorable. Este es un momento ideal en el que puedes darlo todo y luchar por lo que más deseas, ya sea el trabajo, las cosas materiales o tus asuntos personales.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Eres un guerrero y nada puede detener tus esfuerzos hasta que alcances las metas que te propongas, no importa cuántos años pasen o si tienes que hacer enormes sacrificios, cuando quieres algo luchas hasta finalmente conseguirlo. Ese será el caso hoy como consecuencia obtendrás una alegría inesperada.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy será uno de esos días en los que te sientes en estado de gracia, muy claro sobre lo que quieres y cuál es tu misión en la vida, confiado en que estás protegido.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Estás entrando en una época cada vez más feliz, buena para lidiar con problemas de la mente o para disfrutar de una mayor felicidad familiar. Ahora debes buscar la paz y disfrutar de la compañía de los que más quieres, porque pronto volverán las luchas y sacrificios que han estado contigo.