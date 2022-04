Aries (marzo 21 - abril 20)

Será un día lleno de emociones para ti y podría ser un poco abrumador, pero no te asustes, porque a fin de cuentas te servirá para ordenar las piezas de puzles. Cuando llegue el momento entenderás muchas cosas.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Necesitarás mantenerte firme para enfrentar una situación que en un principio será compleja, pero que podrás sobrellevar con el paso de tiempo. Puede que te sientas solo o confundido, pero debes saber que hay personas que estarán para ti. Tómatelo con calma, no te presiones y no te angusties si las cosas no resultan de inmediato.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Continuarán tus días de buena suerte, aprovéchalos, porque te servirán para recargar energías y enfrentar momentos difíciles en el futuro. Vive el momento y sé consciente de lo que hay a tu alrededor.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay ciertos problemas que te aquejan desde hace un tiempo y no esperar a la hora en que llegue la solución. Pero debes tener paciencia, porque deberás seguir esperando, al menos por un tiempo. Las cosas sucederán a su tempo perfecto.



Leo julio 23 - agosto 22)

La tecnología te jugarán una mala pasada y te verás sobrepasado. No tengas miedo de pedir ayuda, ni pienses en lo que dirán los demás. Siempre hay tiempo para aprender, así que aprovecha esta instancia para mejorar tus conocimientos.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te rendiste porque algunas metas parecían muy difíciles de lograr y está bien ser realista, pero no quiere decir que debas echarte a morir. Siempre puede volver a intentarlo, no dejes que nadie te aplaste, por el contrario acércate a quienes te den su apoyo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tu presencia adquirirá protagonismo, puede ser en el ámbito profesional o quizás en una reunión con amigos. Aprovecha el momento, sociabiliza y quizás encuentres nuevas conexiones. Es tu momento de brillar.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Llevas un tiempo pensando en dar un giro en lo laboral o en el ámbito de los estudios. No te retengas por miedo a lo que dicen los demás. Las palabras de una persona te darán el impulso para tomar la decisión correcta.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No te has estado sintiendo muy bien de salud y esta debería ser la alerta para que cambies tus hábitos por otros más saludables. Si quieres cumplir tus metas, tu estado físico debe estar en óptimas condiciones. Sé responsable.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tendrás un día muy activo, realizarás distintas actividades y tareas que te dejarán muy cansado. Busca la manera de encontrar energía, actividades que te reconforten y te suban el ánimo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No escuches las palabras de las personas que ven todo negativo en ti y en tus acciones. Su dichos podrían incidir en tus acciones y tú solo debes ocuparte de cumplir tus metas. Busca la felicidad y a las personas con buenas intenciones.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Verás cambios muy positivos en una persona cercana a ti y eso te generará mucha felicidad, porque te notarás su interés en ser una mejor persona. Ya verás cómo las cosas comenzarán a encajar de a poco.