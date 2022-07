Aries (marzo 21 - abril 20)

El día será más difícil de lo que esperar. Ocurrirá un hecho que te descolocará y te sentirás angustiado, pero nada que no puedas superares. Eres fuerte y esta es solo una prueba más. Trata de tomar las cosas con calma y no te desesperes.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Sería un día de mucha surte para ti, te verás beneficiado en varias situaciones. El problema es que eso significará fracasos para otras personas que no verán con buenos ojos tu felicidad. No dejes que empate en tu alegría, no es tu problema que la suerte no esté de su lado hoy.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día muy importante en cuanto a temas económicos. Deberás tomar una decisión muy importante que tendrá grandes implicancias en el futuro, así que piénsalo con cuidado, no seas impulsivo. Y si quieres el consejo de alguien, pídelo a una persona de tu extrema confianza, no puedes fiarte de desconocidos.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Vivirás una situación compleja, pero gracias a la ayuda de un amigo saldrás del paso rápidamente. Esto te hará apreciar mucho más la amistad, aunque eso ya es parte de ti. Pero hoy volverás a recordar la importancia de las personas que están a tu lado.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tendrás que prestar mayor atención a tu trabajo, sobre todo hoy. Las dificultades que has estado viviendo últimamente te tienen distraído y has dejado un poco de lado tus responsabilidades, pero deber volver a retomar la marcha. No dejes que los problemas externos afecten tu trabajo. Es lo que menos necesitas ahora mismo.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te espera una jornada cansadora, con problemas inesperados y trabas. Pero lograrás sortear esos desafíos, con esa entrega que te caracteriza y que te ha ayudado a salir de un montón de otras situaciones.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Se prudente al momento de tomar decisiones importantes hoy, sobre todo si se trata de trabajo o dinero. Por ahora los astros no están en armonía y eso podría perjudicarte. No te asustes antes de tiempo, pero es algo que debes tener en cuenta.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy deberás usar tu intuición más que nunca. Tendrás que escuchar tu voz interior e ignorar las palabras externas, porque por ahora solo tú puedes guiarte.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será un día favorable en muchos sentidos. Estarás inspirado y te encontrarás con situaciones muy agradables. Por algunas razón te sentirás protegido y eso te dará la libertad de actuar con autenticidad e impulsividad. De todas formas, nunca olvides ser prudente.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Te llegará una noticia que cambiará tu semblante, te llenará de alegría y optimismo. Pero como con todo en la vida, debes ser realista. No pienses que esto te cambiará la vida. Para ello tienes que seguir esforzándote y de a poco conseguirás las cosas que deseas.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Sueñas mucho y vives en las nubes. Eso es algo que muchos admiran de ti, pero otros lo ven como un defecto. Tú debes aceptare tal cual eres, para a la vez debes ser realista. Ten cuidado con tener las expectativas muy altas. Lucha por cosas alcanzables que te hagan feliz.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Se te devolverá todo lo que has hecho por los demás y hoy será un prueba de aquello. El acto generoso de una persona contigo te sorprenderá y pensarás que no lo mereces. Pero debes saber que es el universo recompensándote por tu disposición con otros.