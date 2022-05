Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy te conviene ser cauteloso, ya que podrían surgir algún conflictos que requerirán prudencia de tu parte. No te dejes llevar por la ira, ni permite que tu temperamento tome las decisiones. Si las cosas no salen como quieres, no te descontroles, busca ante todo el camino pacífico.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un muy buen día en el ámbito laboral, pero también en el personal. Recibirás buenas noticias y felicitaciones. Esto te dará más energía y tu ánimo estará mejor que nunca. Hay muchas cosas a tu favor y tendrás que saber aprovecharlas. Se optimista, pero también realista.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Llegará la calma que necesitabas en el ámbito laboral y económico. Pero tendrás que aprender a administrar tus ganancias, para evitar que esas situaciones de angustia financiera vuelvan a repetirse con tanta facilidad. Sé responsable si quieres mantener esta tranquilidad.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Las cosas del amor no están resultando como tu quisieras y no entiendes por qué, si has hecho todo para que las cosas salgan bien. Pero lo cierto es que a veces no depende de uno mismo, sino que del universo. Deja de esforzarte tanto y espera a que llegue la persona indicada. No lo fuerces y cuando menos lo esperes estarás sintiendo lo que ahora quieres sentir.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Entregarás todo de ti para cumplir tus metas, pero tienes que dirigir mejor tus energías y poner empeño en lo que realmente vale la pena. No pierdas tiempo en cosas ni personas que no te aportan, ni quieren hacerlo. Por mucho que duela, tendrás que dejar ir lo que sobra para conseguir tus objetivos.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Puede que las cosas no resulten hoy como esperabas y tomen un rumbo completamente distinto, pero al final del día el resultado será positivo de todas formas. Esto te servirá para entender que no hay que rendirse cuando algo parece seguir un camino distinto, porque no siempre significa algo negativo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy tendrás que se prudente, incluso más de lo habitual, porque algunas situaciones delicadas requerirán mucho tino de tu parte. Se cauto y tomas todas las precauciones necesarias para obtener resultados óptimos.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Puede pasar hoy que por mucho esfuerzo que hagas, las cosas no resulten como quieras. Pero no veas esto como una derrota, sino como una aprendizaje y la oportunidad de intentarlo. Intenta tomártelo con calma, no te presiones a ti mismo si nadie más lo hace.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Sueles ser muy optimista, aunque las cosas no tengan buen pronóstico. Hoy necesitarás mucho de aquello, porque todo parecerá cuesta abajo y necesitarás mucha convicción.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Las cosas irán muy bien durante la primera parte de tu día, pero podrían cambiar de rumbo a medida que pasan las horas. Ten cuidado con las intenciones de ciertas personas, porque por mucho que parezca, no todos quieren lo mejor para ti, algunos sienten envidia.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy será un día de muchas sorpresas y te lo pasarás tan bien, que olvidarás ciertos problemas. Volverás a sonreír después de mucho tiempo y esa sensación tan agradable aumentará tus ganas de ir en busca de la felicidad. Si das el primer paso, el resto del camino será mucho más fácil.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Harás un sacrificio por una persona muy especial para ti. Otros lo verán como algo negativo y cuestionarán tu decisión, pero tu lo haces desde el corazón y para ti vale la pena. Es eso lo que debe importarte, no tomes en cuenta la opinión de personas que no están en tus zapatos ni en los de quien estás ayudando. Aunque no lo esperas, recibirás una recompensa.